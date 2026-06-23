El humorista Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, sufrió una descompensación el último domingo que requirió atención médica de emergencia, episodio que, según su exesposa Monserrat Seminario, habría sido consecuencia de un cuadro de fatiga derivado del exceso de trabajo y descuidos de salud.

Y es que, en declaraciones para Trome, aseguró que antes del incidente vio al artista “pálido y flaco”, por lo que le advirtió sobre su estado antes de que fuera trasladado al hospital por su hija Cecilia.

En ese sentido, Seminario detalló que el diagnóstico incluyó un electrocardiograma con resultados alterados y responsabilizó directamente al mánager del cómico por someterlo a largas jornadas laborales a sus casi 90 años.

“Todo pasa porque su mánager lo hace trabajar mucho y no descansa. Tiene casi 90 años y no se alimenta bien, sin acordarse de que tiene diabetes y ahora está con la presión alta”, denunció.

Monserrat Seminario y Melcochita se separaron tras 17 años casados / KELVIN GARCIA

La expareja del artista también criticó la falta de supervisión médica y aseguró que el último sábado el cómico asistió a una fiesta donde consumió whisky mezclado con bebidas energizantes.

Al respecto, acusó a Heydi Amado, su actual pareja de 22 años, de tener las habilidades para cuidarlos, ya que de lo contrario estaría al tanto de su salud y no permitiría que tome sustancias que ponen en riesgo su vida.

Asimismo, señaló que estaría dispuesta a cuidarlo únicamente por el bienestar de sus hijas, descartando cualquier intención de retomar la relación, tal como se comentó semanas atrás, cuando sostuvo que Villanueva le habría pedido hacerse cargo de un eventual sepelio al considerarla aún su esposa.

En esta entrevista exclusiva, Heidy Amado de 22 años cuenta cómo comenzó su relación con el comediante Melcochita. La joven revela detalles sobre su convivencia en la casa de Melcochita y Monserrat Seminario, explicando cómo pasó de ser amiga de la familia a convertirse en la nueva pareja del humorista. Heidy aclara los detalles de su llegada al hogar y cómo se desarrolló su romance con el artista.

La respuesta de Heydi Amado

Por su parte, Amado negó las acusaciones de negligencia y señaló en “América Hoy” que la visita al centro de salud fue preventiva, ya que el humorista se controló la presión y el azúcar mientras iba a un concierto.

De ese modo, afirmó que el personal médico revisó al comediante y le recomendó reducir el ritmo de trabajo y priorizar el descanso debido a que ha estado con una agenda muy recargada.

Finalmente, precisó que los análisis clínicos no evidenciaron complicaciones y que el comediante ya descansa en su vivienda, señalando que el episodio se habría debido a un exceso de esfuerzo por la carga de sus responsabilidades.

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