La piurana aseguró que Heydi Amado (22), actual pareja del comediante, no estaría mostrando preocupación por su estado de salud. | Foto: Magaly TV (Captura)
La piurana aseguró que Heydi Amado (22), actual pareja del comediante, no estaría mostrando preocupación por su estado de salud. | Foto: Magaly TV (Captura)
Por Redacción EC

El humorista Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, sufrió una descompensación el último domingo que requirió atención médica de emergencia, episodio que, según su exesposa Monserrat Seminario, habría sido consecuencia de un cuadro de fatiga derivado del exceso de trabajo y descuidos de salud.

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