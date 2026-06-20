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A pesar del supuesto interés por una reconciliación, la piurana dijo estar enfocada en sus hijos | Foto: Archivo GEC / Composición EC
A pesar del supuesto interés por una reconciliación, la piurana dijo estar enfocada en sus hijos | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

En un nuevo giro, la piurana Monserrat Seminario afirmó que sostuvo un encuentro reciente con su exesposo, el cómico Pablo Villanueva “Melcochita”, en la que ambos acordaron mantener una relación cordial por el bienestar de sus tres hijas menores.

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