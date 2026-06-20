En un nuevo giro, la piurana Monserrat Seminario afirmó que sostuvo un encuentro reciente con su exesposo, el cómico Pablo Villanueva “Melcochita”, en la que ambos acordaron mantener una relación cordial por el bienestar de sus tres hijas menores.

En ese contexto, durante esta reunión, el humorista le habría solicitado que sea ella quien se haga cargo de sus restos cuando fallezca, al manifestar que aún la considera su esposa.

Según dijo, el acercamiento se produjo durante una visita familiar motivada por el estado de salud de una de sus hijas. En ese marco, ambos conversaron sobre la manutención de las menores y, según Seminario, lograron limar asperezas.

En esta entrevista exclusiva, Heidy Amado de 22 años cuenta cómo comenzó su relación con el comediante Melcochita. La joven revela detalles sobre su convivencia en la casa de Melcochita y Monserrat Seminario, explicando cómo pasó de ser amiga de la familia a convertirse en la nueva pareja del humorista. Heidy aclara los detalles de su llegada al hogar y cómo se desarrolló su romance con el artista.

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“Hace tres días (miércoles), él vino a mi casa para visitar a nuestra hija, que recién había sido operada. Conversamos sobre los depósitos que debe realizar y me aseguró que sí viene entregando el dinero para que otros lo hagan efectivo, pero le advertí que tenga cuidado porque no lo están depositando . Al final, acordamos llevarnos bien por las niñas”, relató Seminario a Trome.

Además, la piurana sostuvo que Villanueva le aseguró realizar los depósitos para la manutención de las menores a través de terceros, por lo que le advirtió que verifique dichas transferencias, ya que los fondos no estarían llegando de forma correcta.

Monserrat Seminario

¿Cuál fue el impactante pedido de Melcochita a Monserrat Seminario?

Durante la conversación, realizada en presencia de las niñas, el cómico también habría expresado sentirse cómodo en el entorno familiar, realizando una impactante petición vinculada al final de sus días, dejando de lado a su actual pareja, la joven de 22 años Heydi Amado.

“Me dijo que se siente cómodo y tranquilo aquí en la casa y con sus hijas. Incluso, me soltó la frase: ‘El día que me muera quiero que me entierre mi esposa’. Eso lo dijo delante de mis hijas. Yo le pregunté: ‘¿Te refieres a tu chibola?’. Y él me respondió: ‘No, tú eres mi esposa’”, contó.

En la segunda audiencia judicial, el humorista Melcochita y Monserrat Seminario no logran acuerdo sobre convivencia con las hijas (lunes a miércoles), pensión de 20 mil soles mensuales y régimen de visitas. Ella rechaza por su edad y salud; él se niega por considerarlo excesivo. Conflicto escalará a juez.

Consultada sobre una posible reconciliación, Seminario indicó que tendría que evaluarse a fondo debido a los conflictos existentes, recalcando que su prioridad actual es el cuidado de sus hijas.

Pablo Villanueva y Monserrat Seminario mantuvieron una relación de aproximadamente 17 años, de los cuales 15 correspondieron a matrimonio civil tras casarse en 2010, antes de confirmar su separación definitiva.

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