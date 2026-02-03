Escuchar
(2 min)
Asimismo, la expareja del artista negó poseer propiedades a su nombre, aclarando que el único patrimonio tangible de su matrimonio es un auto | Foto: Archivo GEC

Asimismo, la expareja del artista negó poseer propiedades a su nombre, aclarando que el único patrimonio tangible de su matrimonio es un auto | Foto: Archivo GEC

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Asimismo, la expareja del artista negó poseer propiedades a su nombre, aclarando que el único patrimonio tangible de su matrimonio es un auto | Foto: Archivo GEC
Asimismo, la expareja del artista negó poseer propiedades a su nombre, aclarando que el único patrimonio tangible de su matrimonio es un auto | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

En medio de su reciente polémica, Monserrat Seminario rompió su silencio para responder a las acusaciones de su aún esposo, Pablo Villanueva ‘Melcochita’, quien la señaló por el presunto manejo irregular de sus ahorros tras 17 años casados.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Monserrat Seminario asegura que gastó dinero de Melcochita en deudas y sus hijas menores
Farándula

Monserrat Seminario asegura que gastó dinero de Melcochita en deudas y sus hijas menores

Melcochita niega que Monserrat Seminario le robó S/ 500 000: “Dije eso de cólera”
Farándula

Melcochita niega que Monserrat Seminario le robó S/ 500 000: “Dije eso de cólera”

Erick Elera dejó la conducción de ‘Mande quien mande’ a pocos días de su estreno
Farándula

Erick Elera dejó la conducción de ‘Mande quien mande’ a pocos días de su estreno

Ricardo Gareca se prepara para el estreno de su nuevo programa digital
Farándula

Ricardo Gareca se prepara para el estreno de su nuevo programa digital