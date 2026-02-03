Monserrat Seminario asegura que gastó dinero de Melcochita en deudas y sus hijas menores

En medio de su reciente polémica, Monserrat Seminario rompió su silencio para responder a las acusaciones de su aún esposo, Pablo Villanueva ‘Melcochita’, quien la señaló por el presunto manejo irregular de sus ahorros tras 17 años casados.

Así, en declaraciones para ’América hoy’, Seminario negó haberse apropiado del patrimonio de Villanueva, aclarando que el dinero, que ascendí a los S/ 500 000, fue utilizado para sanear la economía del hogar.

Y es que, según su testimonio, durante años ella asumió la administración de los ingresos del artista para hacer frente a deudas de muchos años. “Ha sido casi 16 años esa deuda y recién el año pasado se terminó de pagar”, sostuvo.

(Foto: El Show)

La madre de las hijas menores de Melcochita también justificó los egresos destinados a viajes y bienestar personal, rechazando el calificativo de “derrochadora” en un sentido negativo.

“Si yo gasto es para mi casa, para mis hijas. Nos fuimos de viaje por el aniversario de mis padres... cuando uno viaja con los hijos se gasta; así tengas lo que tengas. Eso va sumando hasta que te quedes en cero”, explicó.

Asimismo, desmintió poseer propiedades a su nombre o haber utilizado el dinero para financiar los estudios de su hijo mayor. “Nosotros no tenemos nada propio, solamente un carro [como esposos]”, sentenció.

¿Monserrat Seminario habría explotado laboralmente a Melcochita?

Susan Villanueva, hija del cómico, acusó a Monserrat de obligar a Melcochita a trabajar a sus 90 años a pesar de su frágil estado de salud, alegando incluso que el artista habría sufrido desmayos por agotamiento.

“Mi papá tiene 90 años, él ya no está para trabajar. Ella lo obliga”, declaró Susan Villanueva, añadiendo que los pagos por las presentaciones eran dirigidos directamente a las cuentas de Seminario.

Lima | Ante un presunto caso de violencia familiar contra el señor Pablo Villanueva Branda, un equipo multidisciplinario del MIMP se trasladó para brindar atención inmediata. Asimismo, se estableció contacto con la presunta víctima para ofrecer los servicios haciéndole de… pic.twitter.com/YRYMI1ylw5 — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) 3 de febrero de 2026

Ante la gravedad de estas afirmaciones, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunció la activación de protocolos de atención para garantizar el bienestar integral de Pablo Villanueva, bajo lineamientos de protección al adulto mayor.

Por su parte, el humorista ha intentado minimizar los reportes de agresiones físicas, calificándolos como un “malentendido”. “No me pega. Si me pegara, pues no estaría con ella”, dijo este martes al diario Trome.