Monserrat Seminario envía mensaje a Heydi Amado tras amistarse con Melcochita. (Foto: Captura de video)
Monserrat Seminario envía mensaje a Heydi Amado tras amistarse con Melcochita. (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

Monserrat Seminario volvió a referirse a la relación que mantiene con Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, luego de que ambos retomaran la comunicación tras varios meses de distanciamiento. La aún esposa del humorista aseguró que actualmente llevan una relación cordial por el bienestar de sus hijas, aunque aprovechó para enviar un contundente mensaje a Heidy Amado, actual pareja del actor cómico.

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