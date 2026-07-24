Monserrat Seminario volvió a referirse a la relación que mantiene con Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, luego de que ambos retomaran la comunicación tras varios meses de distanciamiento. La aún esposa del humorista aseguró que actualmente llevan una relación cordial por el bienestar de sus hijas, aunque aprovechó para enviar un contundente mensaje a Heidy Amado, actual pareja del actor cómico.

Según contó Seminario, recientemente conversó con Melcochita y lograron limar asperezas. “Conversamos y todo está bien, viene a visitar a sus hijas”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que esta cercanía no sería bien vista por la joven de 22 años ni por la representante del cómico.

La aún esposa del artista aseguró que ha recibido mensajes incómodos desde el celular de Melcochita. Incluso relató que le regaló un gato al humorista y que luego le enviaron un video donde el animal había sido bautizado como “Lalo”, apodo que, según ella, fue utilizado para burlarse de su persona.

Monserrat Seminario rompió su silencio y aseguró que vivió un calvario durante su matrimonio con Melcochita. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV La Firme")

“Le regalé a él un gatito y me envían un video en el que Heydi le puso de nombre ‘Lalo’, apodo que ellas me pusieron por decirme loca. Por eso lo bloqueé de mi celular, quedé con él que cualquier comunicación conmigo que me llame al celular de mi hija”, explicó Seminario a Trome.

La piurana también dejó en claro que nadie podrá impedir que continúe viendo al padre de sus hijas. “Hagan lo que hagan, se van a tener que aguantar porque me van a ver con Melcocha toda su vida. Que sufran en silencio porque aún somos esposos”, manifestó de forma tajante.

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Por su parte, Melcochita confirmó que la relación con Seminario ha mejorado considerablemente. El cómico señaló que ambos decidieron dejar atrás las diferencias para mantener una convivencia más saludable como padres. “Estoy tranquilo, las cosas ya están normal, estamos hablando con la señora, llevando una relación cordial como gente civilizada y dejar de estar peleando”, declaró.

Heydi Amado defiende su relación con Melcochita: “Mis sentimientos hacia él son sinceros” . (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)

Asimismo, el artista indicó que sigue adelante con su romance con Heidy Amado y que espera resolver pronto su situación matrimonial con Monserrat Seminario.