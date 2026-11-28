Frente a las rumores de un posible embarazo, la piurana Moserrat Seminario negó estar esperando un bebé de Melcochita, explicando que enseñar unos zapatitos de bebé en una transmisión en vivo fue una broma y criticó a las hijas mayores de Melcochita tras los rumores iniciados hace unas semanas por Susan Villanueva.
TE PUEDE INTERESAR
- Mario Hart habla de su nueva vida, de la música y de Korina Rivadeneira: “Cuando me casé tomé la decisión de ser siempre fiel”
- Tony Succar pide ayuda tras perder maleta con sus instrumentos en aeropuerto: “Mañana tengo que tocar”
- ABRL cuenta cómo nació su alianza musical con Augusta, habla de su trayectoria y del momento más duro que enfrentó
- Alejandro Sanz responde con romántico mensaje dedicatoria de Stephanie Cayo: “Gracias, amor mío”
- Bruno Mars se despide de su padre con emotivo mensaje: “Me enseñó todo lo que sé”
Seguir temas