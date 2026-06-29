Monserrat Seminario ofreció una reveladora entrevista en la que contó, por primera vez, en que utilizó el dinero de Melcochita durante los más de 15 años que duró su matrimonio. La expareja del comediante admitió que sí gastó los ahorros del cómico, pero fue en el bienestar de su familia.

En entrevista con el diario Trome, Monserrat Seminario negó que haya utilizado el dinero que ganaba el cómico Pablo Villanueva para su beneficio personal. Según contó, invirtió los ahorros en la crianza de sus hijas con Melcochita y en la educación de su hijo mayor.

“Sí, en mis hijas y en educar a mi hijo, eso es verdad. También intenté juntar dinero para comprar un departamento para mis hijas y asegurar su futuro, pero siempre me lo quitaban”, respondió Seminario al ser consultada sobre el uso del dinero de Melcochita.

Monserrat Seminario niega que haya utilizado el dinero de Melcochita para su beneficio personal. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

La piurana también reveló que uno de sus mayores objetivos era ahorrar para comprar un departamento que garantizara el futuro de sus hijas. Sin embargo, no pudo concretar ese plan porque, según su versión, los conflictos con la familia de Melcochita la afectaron. “Su familia se enteraba de que yo lograba ahorrar y hacían algo para desaparecer ese dinero. Por culpa de ellos perdí terrenos y propiedades”, reconoció.

Las declaraciones llegan meses después de que Melcochita asegurara públicamente que, tras la separación, descubrió que sus cuentas bancarias estaban prácticamente vacías. El cómico afirmó que había confiado por completo la administración de su patrimonio a Monserrat Seminario durante su matrimonio.

En otro momento de la entrevista, Seminario aseguró que ella intentó trabajar en algún momento; sin embargo, el humorista la obligó a regresar a su casa para dedicarse a labores netamente del hogar.

Monserrat Seminario rompió su silencio y aseguró que vivió un calvario durante su matrimonio con Melcochita. (Foto: Instagram)

“Me puse a trabajar en una pollería donde ayudaba en la administración, pero hacía de todo. Era mil oficios: atendía las mesas, lavaba los utensilios, cobraba en la caja y hasta limpiaba los baños. Hasta que él, por puro control, me lo prohibió y me obligó a regresar a la casa. Yo jamás dependí de él por gusto, fue él quien me cortó las alas”, admitió.

Por otro lado, Monserrat Seminario también admitió que sufrió varios engaños de parte del humorista a lo largo de su matrimonio. “Me fue infiel no una, sino varias veces… Nadie sabe el calvario de nadie. Pablo siempre fue una miseria de persona conmigo, un tacaño en todo el sentido de la palabra”, acusó la expareja de Melcochita.