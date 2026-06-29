Monserrat Seminario rompió su silencio y aseguró que vivió un calvario durante su matrimonio con Melcochita. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV La Firme")
Monserrat Seminario rompió su silencio y aseguró que vivió un calvario durante su matrimonio con Melcochita. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV La Firme")
Por Redacción EC

Monserrat Seminario ofreció una reveladora entrevista en la que contó, por primera vez, en que utilizó el dinero de Melcochita durante los más de 15 años que duró su matrimonio. La expareja del comediante admitió que sí gastó los ahorros del cómico, pero fue en el bienestar de su familia.

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