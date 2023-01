¡Se sinceró! Monserrat Seminario decidió acudir al programa de Andrea Llosa para contar los recurrentes problemas que tiene su esposo Melcochita con sus hijos mayores. Esta vez, ella contó que vive un ‘martirio’ con la familia del padre de sus niñas de 13, 12 y 9 años. Incluso, aprovechó el programa de la conductora de ATV para pedir ayuda psicológica para su esposo, con quien lleva casi 17 años de relación.

En el último programa de ‘Andrea’, donde Melcocha y Monserrat decidieron acudir para contar los problemas familiares que viven en estos últimos meses. “Yo siempre me he peleado con él por eso. Le digo ‘tú ya no tienes obligación de darles a tu familia, tú tienes ahora tres niñas chicas, una de 13,12 y 9 años, por ellos tiene que ser, ‘no que mi corazón, que tengo que apoyar a mi familia’”. comenzó diciendo la esposa del comediante.

Asimismo, contó que el cómico siempre se ha encargado de dar un apoyo económico a sus familiares pese a ser adultos, lo que claramente le molesta ya que le parece injusto. “Él, hasta a sus hermanos mayores los apoya, pero ellos ya son mayores, tus hijos ya son grandes, tus hijas no”, agregó. Luego contó a Andrea Llosa que sus familiares tratan de manera déspota al humorista pese a su apoyo constante.

“A veces la familia, se sobrepasa del límite con él, se portan mal y yo a veces, ‘le paro el macho’ y él se molesta. Yo lo único que quiero es que lo ayudes a él con un tratamiento psicológico para él porque no recapacita, no entiende, porque dice que le sale de su corazón y no es su obligación de él. Esa es mi cruz (...) No me gusta cómo lo tratan (...) yo a mi esposo le he enseñado a ser familia, mis hijas lo adoran. (...)”, explicó, resaltando que a pesar de todos los conflictos lo ama como esposa, mujer y madre.

“He dejado todos los problemas para darle mi apoyo a él, porque emocionalmente se tira al abandono. Él es diabético, se le sube el azúcar (…) he tenido oportunidad de irme de su vida, pero no lo hecho por mis hijas, porque mis hijas necesitan de su padre. Yo quiero que gocen de su papá”, advirtió visiblemente preocupada en el espacio televisivo de ATV, programa que regresó a la pantalla chica tras unas semanas de descanso.

MELCOCHITA ASEGURA QUE IMÁGENES DEL PROGRAMA SON ANTIGUAS

Andrea Llosa no se quedó callada y salió desmentir las afirmaciones hechas por Melcochita. El cómico Pablo Villanueva declaró que las imágenes que aparecen de él en el estreno de la quinta temporada del programa de la periodista son de una filmación que hizo hace varios meses, pero al parecer no es así.

Según dijo el cómico, el video que circula no es de una grabación reciente, sino que serían imágenes de archivo. “Lo que han puesto en la televisión es de hace 1.000 años. Todos mis hijos están muy bien conmigo”, señaló.

Sin embargo, la conductora Andrea Llosa manifestó que no es cierto lo que dice Melcochita e incluso lo llamó ridículo por hacer esas declaraciones.