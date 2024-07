Una mujer identificada como Maricielo Lazarte, conocida en redes sociales como “Mami de Marce”, denunció que Brenda Carvalho habría incumplido una presentación infantil que pactaron para el cumpleaños de su hijo.

Según Lazarte, Carvalho se ausentó del show y mandó, como reemplazo, a su pareja el exfutbolista Julinho, en su lugar sin la producción adecuada.

Ante estas acusaciones, la bailarina reaccionó evitando responder. “¡Ay mi Dios! Claro que no, esas cosas ya estaban conversadas, ya estaba todo arreglado”, dijo a La República.

Tras ello, Carvalho complementó: “[...] Así que de ese tema no voy a hablar. Yo estoy muy bien”. Sin embargo, no precisó los motivos de su ausencia, o si tuvo alguna conciliación con Lazarte.

Maricielo Lazarte denuncia a Brenda Carvalho por incumplimiento de contrato





La denuncia de Lazarte fue hecha mediante la plataforma de TikTok el pasado 25 de junio. En la publicación, la mujer reveló que pagó S/ 3 000 por el show de Brenda Carvalho, que contrató para el cumpleaños de su hijo Marcelo.

Sin embargo, debido a los compromisos de Carvalho con el reality gastronómico “El gran chef: Famosos”, la bailarina faltó al show, enviando como reemplazo a su pareja, el futbolista Julinho.

“Yo me quedé en shock (...) Igual pagué lo mismo, no me hicieron un reajuste del precio, nada. Yo tengo un contrato y por ninguna parte dice que si Brenda no va, mandaría a cualquier persona o a Julinho”, dijo.

Luego añadió: “No tenía otra opción y acepté que vaya Julinho. Pregunté si él iba a ir con vestuario de la temática y me dijeron que él iría formal, que no tenían vestuario para Julinho porque obviamente no es su show. Me enojé mucho más. Tenían 4 días para buscar un vestuario y dijeron que no. El día del cumpleaños llegó con ropa de calle”.