Lucero Ayala, la mujer con la que “Liendrita” fue al programa “Andrea” hace dos semanas tras presentar una denuncia de paternidad contra el cómico, indicó que tiene miedo a que le hagan daño.

“Lamento no estar en el canal porque yo me siento mal. He recibido tantas amenazas de muerte, y lo que yo quiero es paz y tranquilidad ahorita”, comentó la mujer al programa “Amor y Fuego” en una videollamada.

Ayala señaló tener miedo a que su hijo se quede solo, pues es madre soltera. “No puedo salir a la calle, no puedo ni pisar la puerta porque tengo miedo que me hagan tanto daño, en especial por mi hijito”, agregó.

Del mismo modo, al ser cuestionada de dónde vienen dichas amenazas, Lucero contó que le escriben personas del Callao y San Juan de Lurigancho.

Habla Lucero Alaya, mujer que reclamó por paternidad de “Liendrita”

“Me han dicho que son amigos de él (el cómico), y así haga la denuncia (por la amenazas), van a venir a matarme”, agregó. “Yo no tengo familia delincuente y he pedido garantías para mi vida. Me han dicho que tienen tres balas para mí”, contó mientras lloraba.

El pasado lunes, Lucero Ayala se presentó en el programa “Andrea”, donde afirmó que es inocente y tiene la consciencia tranquila. Esto luego de ser sindicada como presunta sospechosa de la muerte del cómico ambulante Guillermo Chunga.

