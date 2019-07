"Mujeres al mando": así fue la aparición de Mirella Paz en reemplazo de Magdyel Ugaz

"Emocionada" y "súper fresca" dijo estar la modelo Mirella Paz, reemplazo de Magdyel Ugaz en la conducción del programa "Mujeres al mando". Ella dio inicio a su participación desde este martes 2 de junio.

Paz, ex participante del concurso de belleza Miss Perú, llegó al set con un atuendo azul. "Me siento feliz de compartir el set con ustedes, nunca jamás me imaginé (estar aquí)", indicó en conversación con Karen Schwarz y Jazmín Pinedo, sus compañeras conductoras.

"Mujeres al mando": así fue el ingreso de Mirella Paz al programa. Video: Latina.

Como se informó anteriormente, el ingreso de Mirella Paz al reality ocurre con el estreno de una renovada figura. A través de Instagram, Mirella explicó que ha decidido mejorar su salud en base a una alimentación saludable.

En el certamen Miss Perú 2016, Mirella Paz estuvo clasificada a la gran final. Por aquel entonces tenía solo 19 años y, tras ello, empezó a desarrollar su carrera ante las cámaras también como cantante.

El viernes último se transmitió el último programa de Magdyel Ugaz en "Mujeres al mando". La actriz agradeció a sus compañeras conductoras, a las cuales describió como "las mejores del universo".