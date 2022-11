Sergio ‘Checho’ Ibarra es uno de los conductores de Latina Televisión que viajará hasta Doha para sumarse al Mundial Qatar 2022. El exfutbolista y director técnico se prepara con entusiasmo para comentar los partidos y accedió a una entrevista con El Comercio, donde expresó su amor por la selección argentina.

Además, el comentarista se declaró fan de Lionel Messi y Neymar. Él espera que la copa del Mundial llegue a Latinoamérica.

─Llegaste a Latina Televisión para comentar el Mundial Rusia 2018 y te quedaste. ¿Te lo esperabas?

Latina me contrató para el Mundial Rusia 2018 y nada más. Desde ahí empezamos. Todo lo que vino después, no me lo esperaba. Me llamaron del canal para ver si yo quería comentar el Mundial de Rusia y yo tenía muchas dudas de aceptar porque sentía que no estaba 100% preparado para enfrentar semejante reto. Finalmente, todo salió muy bien y recibí la aceptación del público. Tras ese resultado, Latina me hizo la propuesta de quedarme para seguir comentando de fútbol, porque se venía la Liga 1 y los partidos de la selección peruana. Así que decidí quedarme, gracias a Dios estoy contento de estar acá en Latina Deportes.

─¿Qué estabas haciendo cuando te llamaron para ser comentarista? ¿Qué tuviste que dejar en ‘standby’?

Cuando dejo el fútbol en 2014, yo ya había hecho el curso para ser director técnico y ya lo estaba ejerciendo cuando Latina me llama. En 2015 fui asistente y luego comienzo a ejercer como director técnico con Cienciano de Cusco en 2018, ahí es cuando viene la propuesta de Latina Televisión y aquí me quedé.

─¿Te sientes cómodo con la conducción o extrañas ser director técnico?

Ser director técnico es mi profesión, a parte de ser comentarista, pero por ahora estoy en Latina y me gusta lo que hago. Junto a la producción hemos llegado a lugares que ni me imaginaba. Ahora mismo me estoy alistando para ir nuevamente a Qatar.

─¿Qué expectativas tienes con tu viaje a Qatar?

Más allá de trabajar y hacer los bloques deportivos. Por su puesto que voy a alentar a la selección argentina porque nací ahí y porque la he seguido siempre. Tenemos una agenda muy recargada porque nosotros pasaremos gran parte del Mundial. La pasión que siento nunca se cae porque yo lo he vivido dentro de la cancha. Esto es lo que amo.

─¿Crees que Lionel Messi ya merece alzar la Copa del Mundo?

Todos estamos a la expectativa de que este año sea un buen Mundial para Argentina y sobre todo para Lionel Messi. Ojalá que por fin pueda llevarse ese título.

─¿Por qué los argentinos tienen muchas esperanzas en Messi?

Porque Messi no solo ha demostrado ser uno de los mejores jugadores de la historia dentro de una cancha, sino también fuera de la cancha. Se le nota que un jugador muy profesional y tiene una disciplina impecable. Además, va con la familia por todos lados y eso es importante. Él no está metido en escándalos y demuestra que ama a sus hijos y a su esposa. Eso lo pinta como un jugador completo. Quizás no simpatiza con la prensa por no ser tan expresivo, pero creo que los hinchas lo quieren por lo que dio en la última Copa América y por lo que está dando a la selección.

─¿Una imagen que no precisamente transmitía Maradona?

Él siempre dijo que no era un ejemplo para nadie. Creo que todos amamos al Maradona dentro de una cancha porque siempre defendió a la selección con todo, pero en su vida privada no era un ejemplo para los hinchas.

─¿A qué otro equipo alentarías?

A mí me gusta mucho Brasil también. Creo que Neymar está llegando con un nivel muy alto por estar en el PSG. Brasil tiene muy buenos jugadores y el director técnico ha consolidado un buen grupo y eso hace que sea un equipo peligroso. Yo siempre digo que la copa tiene que llegar a Sudamérica. Por su puesto que estoy a muerte con Argentina, pero sino llega a ser de Argentina, espero que sea de Brasil, de Uruguay o por qué no Ecuador. Que esa copa venga a Sudamérica. Nosotros como sudamericanos vamos a estar orgullosos.

─¿Por qué Latina no pasará todos los partidos del Mundial?

Me parece que los derechos los tiene DirecTV, la verdad que no sé mucho. A mí me dicen ‘tienes que comentar estos partidos’, voy y comento. El tema de la transmisión de los partidos, eso lo ve el canal.

─¿Cómo te llevas con tus compañeros de conducción?

Somos un grupo muy unido y para mí Freddy Cora en uno de los mejores narradores que hay en Perú. Es un tipo muy profesional y creo que tiene muy buena garganta para gritar los goles. Es un apasionado de la selección peruana.

─¿Y con Coki Gonzales?

Coki es como mi hermano. No lo conozco de ahora, sino de la época de cuando jugábamos. Nos hemos hecho muy buenos amigos porque no solo compartimos la cancha, sino que después ambos nos dedicamos al rubro del periodismo deportivo. Hoy en día nos toca comentar sobre el Mundial y eso me parece bárbaro.

─¿Qué opinión tienes de Talía Azcárate, la única mujer del equipo?

Talía es una crack. A ella la conocí por medio de la televisión y desde que trabajamos juntos sincronizamos muy bien. La verdad que sabe mucho del fútbol y al igual que yo, ella ha sido futbolista. Nos llevamos muy bien en todos los aspectos.

─¿Y con tus compañeros juegan a la polla mundialista?

Ahí me agarraste, no sé qué es la polla.