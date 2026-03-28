Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Murió Manolo Rojas: reacciones y últimas noticias en vivo
“Él ha sido como mi hermano. Estuvimos juntos muchos años. No sé qué decir. Estoy con un estrés, yo no creo que esté muerto porque es un señor de señores. Muchos años hemos trabajado juntos. Hemos grabado siempre”, indicó ‘Melcochita’.
‘Melcochita’ lamenta muerte de Manolo Rojas: “Era como mi hermano”
El humorista y cantante Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, expresó su pesar por la muerte de su amigo y colega Manolo Rojas. En diálogo con RPP, dijo que el fallecido artista era como su hermano.
La noticia conmocionó a sus familiares directos, incluyendo a sus hijos Ruby y Manuel Rojas Alayo, así como a colegas del gremio que se acercaron al domicilio tras enterarse de la tragedia, informó Desvelados.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para iniciar las diligencias, ya que hasta el momento se desconocen los motivos de su muerte, ocurrida de forma repentina y que deja un enorme vacío en la televisión nacional.
Testigos declararon que el artista habría sufrido un ataque cardíaco al salir de su casa y que perdió la vida poco después, pues los servicios de auxilio tardaron en llegar, según señalaron.
Las causas del deceso de Manolo Rojas son materia de investigación por parte de las autoridades.
América Noticias informó que el cuerpo de Manolo Rojas, quien tenía 63 años, fue hallado en el interior de su camioneta blanca, estacionada a escasos metros de su vivienda, ubicada en el distrito de La Victoria.
Sigue en esta nota de El Comercio todas las reacciones y las últimas noticias tras la repentina muerte del reconocido humorista peruano Víctor Manuel Rojas Ibáñez, conocido como Manolo Rojas, en la noche del viernes 27 de marzo.
Sigue en esta nota de El Comercio todas las reacciones y las últimas noticias tras la repentina muerte del reconocido humorista peruano Víctor Manuel Rojas Ibáñez, conocido como Manolo Rojas, en la noche del viernes 27 de marzo.