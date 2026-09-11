Enrique Espejo, humorista que fue conocido como Yuca, falleció a los 75 años | Foto: Instagram (@mitiovilchezoficial)
Enrique Espejo, humorista que fue conocido como Yuca, falleció a los 75 años | Foto: Instagram (@mitiovilchezoficial)
Por Redacción EC

Tras confirmarse el fallecimiento de Enrique Espejo “Yuca” a los 75 años de edad, el comediante Carlos Vílchez despidió a su excompañero de televisión mediante una publicación en redes sus sociales.

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