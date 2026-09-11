Tras confirmarse el fallecimiento de Enrique Espejo “Yuca” a los 75 años de edad, el comediante Carlos Vílchez despidió a su excompañero de televisión mediante una publicación en redes sus sociales.

Y es que, en cuenta oficial de Instagram, Vílchez compartió una fotografía junto a Espejo y recordó la extensa etapa profesional y personal que compartieron en las pantallas de televisión.

“Treinta y tres años de amistad, así nomás no se pueden olvidar”, señaló el comediante respecto a la trayectoria compartida en diversos espacios humorísticos.

En su pronunciamiento, el actor evocó las anécdotas de trabajo que mantenían durante la producción de los sketches en los sets de grabación.

“Jamás olvidaré cuando salíamos a grabar exteriores y me decías: ‘Vílchezitos, pásame mi letra’. Yo te respondía que todavía no había leído mi libreto y me contestabas: ‘Ese es tu problema’”, manifestó en su publicación.

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Asimismo, Vílchez expresó palabras de afecto hacia el recordado artista tras señalar que recordará todos los momentos vividos a su lado durante más de tres décadas. “Siempre estarás en mi corazón, querido amigo. Descansa en paz, mi Yuquita”, concluyó.

La muerte de Yuca fue anunciada por su excompañero, el comediante y productor Jorge Benavides, quien mediante una publicación en redes sociales lo recordó como parte importante de sus producciones cómicas.

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