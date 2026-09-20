La muerte de Enrique Espejo, recordado popularmente como ‘Yuca’, sigue provocando gran tristeza entre sus amigos y compañeros. El programa “JB Noticias” aprovechó un espacio para rendir un emotivo homenaje al fallecido comediante utilizando inteligencia artificial para recrear su imagen y voz, provocando las lágrimas de Jorge Benavides y varios integrantes del elenco.

En el video preparado especialmente para el programa, ‘Yuca’ apareció dirigiéndose a sus antiguos compañeros con el humor que caracterizó sus años en televisión. La recreación comenzó con un mensaje para tranquilizarlos y asegurarles que se encontraba “en un lugar maravilloso”, aunque inmediatamente agregó una broma relacionada con la cerveza.

“Hola Chiquillos, ¿cómo están?, tranquilos, tranquilos, que ahora me encuentro en un lugar maravilloso. Lo único malo es que aquí no hay chela", empezó diciendo la simulación del popular ‘Yuca’.

Jorge Benavides recreó a Enrique Espejo gracias a la inteligencia artificial y emocionó al elenco completo de ‘JB Noticias’.

La secuencia también incluyó un agradecimiento especial para Jorge Benavides, con quien Espejo trabajó durante varios años. Manteniendo el tono humorístico, el personaje bromeó con que normalmente no se realizan homenajes a los “extras”, una referencia a las bromas que solía protagonizar junto al líder del programa.

“La verdad, sorprendido con este homenaje que me están haciendo porque, hasta donde yo sé, a los extras no se les hace homenaje, pero bueno, fuera de bromas, gracias, Jorgito”, se le oye decir a la imagen simulada del actor cómico.

Otro momento que despertó sonrisas entre las lágrimas ocurrió cuando la recreación de ‘Yuca’ recordó que Benavides nunca le aumentó el sueldo. “Mira, ya me fui y nunca cayó nada”, expresó el personaje antes de continuar despidiéndose de los demás integrantes del espacio televisivo y de enviar un mensaje a su familia.

JB confirmó homenaje para su amigo Yuca. (@photo.gec) / ERNESTO QUILCATE

Como se recuerda, Enrique Espejo falleció a los 75 años y la noticia fue comunicada por el propio Jorge Benavides. Días después, el humorista destacó públicamente el profesionalismo de su compañero y recordó que trabajaron juntos durante muchos años, además de anunciar que prepararía un homenaje especial en “JB Noticias”.