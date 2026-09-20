El programa “JB Noticias” aprovechó un espacio para rendir un emotivo homenaje al fallecido comediante Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca', utilizando inteligencia artificial. (Foto: Captura de video / "JB Noticias")
El programa “JB Noticias” aprovechó un espacio para rendir un emotivo homenaje al fallecido comediante Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca', utilizando inteligencia artificial. (Foto: Captura de video / "JB Noticias")
Por Redacción EC

La muerte de Enrique Espejo, recordado popularmente como ‘Yuca’, sigue provocando gran tristeza entre sus amigos y compañeros. El programa “JB Noticias” aprovechó un espacio para rendir un emotivo homenaje al fallecido comediante utilizando inteligencia artificial para recrear su imagen y voz, provocando las lágrimas de Jorge Benavides y varios integrantes del elenco.

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