El programa “JB Noticias” inició su emisión del pasado sábado 12 de septiembre con un emotivo homenaje a Enrique Espejo, conocido en el mundo artístico peruano como ‘Yuca’, quien falleció el último viernes a los 75 años. El espacio de Jorge Benavides recordó al humorista y su importante paso por el elenco.

Al comenzar el programa, el equipo decidió dedicar la emisión a la memoria del recordado actor cómico. A través de un mensaje en pantalla, destacaron el profesionalismo de ‘Yuca’ y el aporte que realizó durante los años en los que participó en diferentes sketches y producciones.

“Este programa está dedicado a la memoria de nuestro querido amigo, Enrique Espejo ‘Yuca’, quien dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Siempre te recordaremos”, se pudo leer durante la emisión.

'JB Noticias' dedicó programa a 'Yuca' tras su fallecimiento. (Foto: Captura de video / JB Noticias en Panamericana)

El mensaje también incluyó una referencia especial a la manera en que ‘Yuca’ solía llamar a sus compañeros. “Q.E.P.D. ‘Yuquita’ y como tú nos decías ‘Chiquillo’”, agregó el programa, en una despedida que estuvo centrada en la cercanía que tenía el comediante con el elenco.

Sobre la muerte de ‘Yuca’

La muerte de Enrique Espejo fue confirmada por Jorge Benavides, quien compartió la noticia a través de un video en sus redes sociales. El humorista había atravesado un delicado estado de salud durante los últimos meses y finalmente falleció a los 75 años.

Tras conocerse la noticia, Benavides también expresó su pesar y recordó los años de amistad que mantuvo con ‘Yuca’. Ambos se conocían desde la época de ‘Risas y Salsa’ y continuaron trabajando juntos en diferentes espacios de humor.

JB confirmó homenaje para su amigo Yuca. (@photo.gec) / ERNESTO QUILCATE

“Me llevo los mejores recuerdos de ‘Yuca’. Una persona muy responsable con su trabajo; le encantaba compartir con nosotros y nos hacía reír muchísimo”, manifestó Jorge Benavides ante la prensa durante su asistencia al velorio del comediante, con quien compartió diversos proyectos en televisión.