El programa encabezado por Jorge Benavides aprovechó algunos minutos de su emisión para rendirle tributo al recordado humorista Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca'. (Foto: Instagram - @jbjorgebenavides / Captura de video - JB Noticias en Panamericana)
El programa encabezado por Jorge Benavides aprovechó algunos minutos de su emisión para rendirle tributo al recordado humorista Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca'. (Foto: Instagram - @jbjorgebenavides / Captura de video - JB Noticias en Panamericana)
Por Redacción EC

El programa “JB Noticias” inició su emisión del pasado sábado 12 de septiembre con un emotivo homenaje a Enrique Espejo, conocido en el mundo artístico peruano como ‘Yuca’, quien falleció el último viernes a los 75 años. El espacio de Jorge Benavides recordó al humorista y su importante paso por el elenco.

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