Lucy Bacigalupo expresó su profundo pesar por la partida del humorista Enrique Eduardo Espejo Peña, conocido en la televisión peruana como ‘Yuca’, quien falleció a los 75 años. La actriz dedicó un emotivo mensaje de despedida a través de sus redes sociales, donde destacó algunas cualidades del cómico.

“Hasta siempre Yuquita, siempre te recordaré con cariño. Fuiste todo un personaje, siempre muy caballero y respetuoso, nunca te escuché decir una lisura, descansa en paz querido amigo”, escribió Bacigalupo en su publicación de Instagram.

Entre los recuerdos que compartió, Lucy Bacigalupo evocó las visitas de ‘Yuca’ a la casa de su abuela, ubicada en el Callao. Con un tono afectuoso y nostálgico, contó que el humorista solía acudir al barrio porque disfrutaba de unas cervezas con los vecinos.

“Recuerdo cuando ibas a la casa de mi abuela, en el Callao, porque te gustaban tus chelas en el barrio y tu popular palabra; ‘chiquilla’. Que Dios te reciba en su Santa Gloria”, precisó la artista. De esta manera, Bacigalupo rindió homenaje a su gran amigo con quien compartió distintas etapas de su trayectoria artística.

Cabe resaltar que la última fotografía que Lucy Bacigalupo recordó junto a ‘Yuca’ corresponde a su participación en el sketch “El Gran Chongo”, de ATV. En la imagen aparece junto a Enrique Espejo y Jorge Benavides, otra de las figuras con las que el humorista compartió durante su extensa trayectoria en la televisión.

“Aquí fue la última vez que te vi con Jorge Benavides en ATV, ‘El gran chongo’, siempre trabajando con mucha diversión”, escribió Bacigalupo al referirse a aquel encuentro televisivo.

Enrique Espejo, Yuca / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

Con este mensaje, Lucy Bacigalupo se sumó a las muestras de cariño hacia ‘Yuca’, recordándolo desde una perspectiva personal y cercana. Sus palabras rescatan la faceta de Enrique Espejo como compañero y amigo, además de destacar la huella que dejó entre quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él en los escenarios y en la pantalla chica.