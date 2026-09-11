Lucy Bacigalupo recordó con afecto a su gran compañero de trabajo y amigo 'Yuca', a quien describió como un “caballero y hombre respetuoso". (Foto: Instagram - @lucybacigalupod / GEC)
Lucy Bacigalupo recordó con afecto a su gran compañero de trabajo y amigo 'Yuca', a quien describió como un “caballero y hombre respetuoso". (Foto: Instagram - @lucybacigalupod / GEC)
Por Redacción EC

Lucy Bacigalupo expresó su profundo pesar por la partida del humorista Enrique Eduardo Espejo Peña, conocido en la televisión peruana como ‘Yuca’, quien falleció a los 75 años. La actriz dedicó un emotivo mensaje de despedida a través de sus redes sociales, donde destacó algunas cualidades del cómico.