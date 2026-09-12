Este viernes, la exmodelo y presentadora Mariella Zanetti se pronunció sobre el fallecimiento del cómico Enrique Espejo ‘Yuca’, ocasión en la que recordó su trayectoria juntos en televisión, señalando el deterioro de su salud durante sus últimos días de vida.

De ese modo, al inicio de su programa de ‘streaming’ Q Bochinche, dedicó unas sentidas palabras al humorista, quien perdió la vida a los 75 años tras complicaciones de salud, derivadas de un accidente que tuvo hace algunos meses.

Mariella Zanetti también le dedicó un mensaje en sus redes sociales

“De repente no estoy con los ánimos de siempre, pero tenemos que comenzar el programa con una lamentable noticia y es que el día de hoy falleció nuestro querido y mi amigo y compañero Yuca”, expresó Zanetti.

“Yuca falleció, bueno, ya estaba malito. Después de ese atentado que él había sufrido, quedó ya mal. Estaba sufriendo mucho y bueno, hoy ya partió nuestro querido Yuca”, añadió.

Y es que, Enrique Espejo quedó inconsciente la madrugada del 14 de marzo de 2025 tras caer en una calle Lince, un hecho que su familia calificó de presunta agresión por la severidad de sus golpes.

Karla Tarazona se pronuncia sobre un tema legal relacionado con Pamela Franco y Melanie Martínez, en medio de un proceso judicial y el envío de cartas notariales. Señala que el daño ya está hecho, que no permitirá acusaciones falsas y que confía en que la justicia llegará.

En ese sentido, Zanetti recordó el trato afectuoso que mantenía con el comediante durante las grabaciones y programas en los que coincidieron.

“Me voy a quedar con la palabra que siempre me decía: chiquilla. Muy buena suerte, chiquilla. Arriba, chiquilla. Siempre a mí me llamaba como chiquilla. Hola chiquilla. Yuquita, donde quiera que estés, vuela alto, amigo, y nada, pues ya nos volveremos a ver” , declaró al despedirse.

A las expresiones de pesar se sumaron otros compañeros del ambiente artístico como Mónica Cabrejos, Carlos Vílchez, Germán Loero y Claudia Serpa, quienes utilizaron sus redes sociales para recordar anécdotas y enviar sus condolencias a la familia del cómico.

La muerte de Enrique Espejo fue confirmada por Jorge Benavides en sus redes sociales, donde resaltó el carisma del cómico en sus producciones al afirmar que “solo con su presencia, sin decir nada, te daba risa”.

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