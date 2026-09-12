La muerte de Enrique Espejo fue confirmada por Jorge Benavides a través de sus redes sociales | Foto: Archivo GEC / YouTube (+QTV)
La muerte de Enrique Espejo fue confirmada por Jorge Benavides a través de sus redes sociales | Foto: Archivo GEC / YouTube (+QTV)
Por Redacción EC

Este viernes, la exmodelo y presentadora Mariella Zanetti se pronunció sobre el fallecimiento del cómico Enrique Espejo ‘Yuca’, ocasión en la que recordó su trayectoria juntos en televisión, señalando el deterioro de su salud durante sus últimos días de vida.

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