Este viernes, tras anunciarse la muerte del actor cómico Enrique Espejo, conocido como Yuca, la exvedette Mónica Cabrejos dedicó un emotivo mensaje de despedida al artista, quien falleció a los 75 años luego de afrontar un delicado cuadro de salud.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la presentadora recordó los años que compartieron juntos, además de las anécdotas que marcaron su relación con el humorista. “A veces de ánimos, a veces de malas, pero siempre estabas ahí saludando: ‘Chiquilla, chiquilla’”, escribió.

En su mensaje, la hoy comunicadora destacó la complicidad que mantuvo con el artista a lo largo de los años y recordó algunas vivencias que ambos conservaron fuera de cámaras.

“Solo tú te llevas esas vivencias que siempre guardaste celosamente de curiosas como yo. Vuela alto, Chiquillo, y ya no hagas furcios que las luces se apagaron” , expresó con nostalgia.

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Como parte de su homenaje, Cabrejos también le pidió al actor saludar a otros referentes de la televisión peruana que fallecieron años atrás. “Saluda a Rubén, al tío Felpudini, a Don Carlitos Velásquez, a Guille, al Gordo Casaretto, a Ricky Tosso, a Manolo y diles que acá los extrañamos mucho”, concluyó.

La muerte de Yuca fue anunciada por su excompañero, el comediante y productor Jorge Benavides, quien mediante una publicación en redes sociales lo recordó como parte importante de sus producciones cómicas.

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