La muerte de Yuca fue anunciada por su excompañero de elenco, el reconocido Jorge Benavides | Foto: Redes Sociales / Composición EC
La muerte de Yuca fue anunciada por su excompañero de elenco, el reconocido Jorge Benavides | Foto: Redes Sociales / Composición EC
Por Redacción EC

Este viernes, tras anunciarse la muerte del actor cómico Enrique Espejo, conocido como Yuca, la exvedette Mónica Cabrejos dedicó un emotivo mensaje de despedida al artista, quien falleció a los 75 años luego de afrontar un delicado cuadro de salud.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.