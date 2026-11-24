Tras difundirse imágenes en las que se le ve ingresando al edificio donde vive junto a la modelo venezolana Korina Rivadeneira después de una fiesta, el actor Nacho Di Marco rompió su silencio y aseguró que no descarta un posible romance con ella.

Consultado por una reportera de “Magaly TV, la firme”, programa que emitió el informe, sobre la posibilidad de iniciar una relación sentimental con Rivadeneira a futuro, Di Marco respondió con una frase abierta: “Nunca descartes nunca”.

El material audiovisual, emitido la noche del lunes 23 de noviembre, mostró al intérprete conduciendo la camioneta de la modelo tras salir de una discoteca junto a otros asistentes, entre ellos la actriz Anahí de Cárdenas.

Según el reportaje, ambos ingresaron durante la madrugada al estacionamiento privado del inmueble. Al día siguiente, las cámaras registraron a Rivadeneira alrededor de las 3:00 p. m. paseando unos perros junto a otra mujer, mientras que el actor abandonó el lugar cerca de las 5:00 p. m. con una vestimenta distinta.

La versión de Nacho Di Marco

Sin embargo, la tarde del martes 24 de noviembre, Di Marco declaró para el espacio digital Q’ Bochinche y negó mantener un romance actual con su compañera de reparto. “No pasa nada con Korina, somos amigos. Fui a su cumpleaños porque me invitó como parte de su elenco”, afirmó.

El actor explicó que su cercanía se debe a que ambos trabajan juntos en una obra de teatro y aclaró por qué terminaron en el mismo edificio. Detalló que Rivadeneira evitó conducir de regreso a su casa en los Pantanos de Villa, en Chorrillos, porque había consumido alcohol, por lo que él tomó el volante al encontrarse sobrio.

“Korina se quedó a dormir con Dani [Moreno] en su departamento, que está en mi mismo edificio, porque ella vive en los Pantanos de Villa, había tomado y no era prudente que manejara hasta allá”, precisó en referencia a la amiga que ambos tienen en común.

Finalmente, Di Marco aseguró que vive solo en otra vivienda del mismo complejo residencial y concluyó: “Regresamos juntos porque vivo en el mismo edificio que su amiga. ¿Casualidad? Sí, mucha casualidad, pero es la verdad”.

VIDEO RECOMENDADO: