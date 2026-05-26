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De "El valor de la verdad" a ser detenida por Interpol: ¿Quién es Nadeska Widausky? (Foto: Composición / IG. @elvalordelaverdad - GEC)
De "El valor de la verdad" a ser detenida por Interpol: ¿Quién es Nadeska Widausky? (Foto: Composición / IG. @elvalordelaverdad - GEC)
Por Redacción EC

La modelo Nadeska Widausky, de 33 años, vuelve a acaparar las pantallas lejos del mundo del espectáculo. La mañana del martes 26 de mayo, la también influencer fue capturada por agentes de la Interpol tras emitirse una orden de arresto internacional por la justicia de Bélgica, país que pidió su detención inmediata.

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