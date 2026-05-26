La modelo Nadeska Widausky, de 33 años, vuelve a acaparar las pantallas lejos del mundo del espectáculo. La mañana del martes 26 de mayo, la también influencer fue capturada por agentes de la Interpol tras emitirse una orden de arresto internacional por la justicia de Bélgica, país que pidió su detención inmediata.

La Tiktoker no es ajena del espectáculo nacional, ha sido vinculada con varias figuras del medio, tanto del mundo artístico como del ámbito deportivo. Además, participó en programas de televisión, entre ellos, “El valor de la verdad”. Lejos de las pantallas, también ha sido vinculada con polémicos personajes.

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Inicios de Nadeska Widausky

Nadeska Widausky ha aparecido en las secciones espectáculos y policiales por más de una década. Desde sus inicios, la modelo comenzó su camino como anfitriona y tras ser portada de un medio local, se abrió paso al mundo del espectáculo, según reveló “Día D”.

Nadeska Widausky vuelve a ser el centro de atención tras ser detenida por un presunto vínculo con redes de trata de personas y otros cargos ilícitos. (Foto: GEC)

Tiempo después, Widausky se unió a la agrupación femenina de salsa Hechiceras, donde ganó notoriedad y fue vinculada con futbolistas y personajes conocidos del medio artístico.

Más adelante, en 2020, un reportaje de “Magaly TV, la firme” difundió imágenes de Widausky ingresando a un hotel con un político. Tras ello, la modelo denunció por difamación a Magaly Medina y, aunque la conductora fue sentenciada en primera instancia en 2026, el proceso terminó archivado posteriormente.

Participación en “El valor de la verdad”

En 2025, Nadeska Widausky vivió uno de los momentos más intensos en la televisión durante su participación en “El valor de la verdad”, donde se sentó en el sillón rojo para hablar de su vida privada. Según contó, fue abusada cuando tenía tan solo cuatro años y expuso su vinculo con Gerald Oropeza.

De "El valor de la verdad" a ser detenida por Interpol: ¿Quién es Nadeska Widausky?. (Foto: Instagram /@elvalordelaverdadoficial)

Al final de su participación, Nadeska logró contestar 20 preguntas y se llevó el premio de 25 mil soles. Decidió retirarse antes de contestar una última pregunta con la posibilidad de llevarse 50 mil soles.

Su vida como influencer y Tiktoker

La modelo estuvo alejada de las pantallas por un buen tiempo, pero su imagen nunca se distanció de las redes sociales. Hasta antes de su detención, Nadeska era activa en Instagram y TikTok, teniendo más de 24 mil y 200 mil seguidores, respectivamente.

En su cuenta oficial de TikTok, Nadeska comparte videos de belleza y blog de su día a día. Su interacción con sus seguidores, a quienes llamaba “bataclanas” era constante. Y con la reciente noticia sobre su detención, empezó a recibir comentario de apoyo de parte de sus seguidores.