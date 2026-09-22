José Burga, animador de la agrupación, utilizó sus redes sociales para reconocer que ha cometido errores en el pasado. (Foto: Instagram / @ose.josesito05 - @saldananaldy)
José Burga, animador de la agrupación, utilizó sus redes sociales para reconocer que ha cometido errores en el pasado. (Foto: Instagram / @ose.josesito05 - @saldananaldy)
Por Redacción EC

José Burga, animador de La Bella Luz, rompió su silencio luego de que se difundiera la relación que mantuvo con Naldy Saldaña cuando ambos tenían pareja. El artista utilizó sus redes sociales para referirse a la polémica después de las declaraciones de su expareja Jazmín Baquero y de la propia cantante.

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