José Burga, animador de La Bella Luz, rompió su silencio luego de que se difundiera la relación que mantuvo con Naldy Saldaña cuando ambos tenían pareja. El artista utilizó sus redes sociales para referirse a la polémica después de las declaraciones de su expareja Jazmín Baquero y de la propia cantante.

A través de una publicación, Burga reconoció haber cometido equivocaciones, aunque evitó brindar mayores detalles sobre el vínculo sentimental. “No soy perfecto. Soy un hombre que ha cometido errores, que ha caído y ha aprendido a levantarse”, escribió el integrante de la agrupación de cumbia.

En su mensaje, el animador también hizo referencia a sus hijas, a quienes calificó como sus principales motivaciones para continuar adelante. “Soy artista, tengo sueños y tengo dos grandes razones para seguir luchando: mis hijas”, agregó en medio de los cuestionamientos que ha recibido.

Naldy Saldaña admitió que mantuvo un vínculo sentimental con José Burga, animador de La Bella Luz, mientras él todavía estaba comprometido. (Foto: Instagram / @saldananaldy -@jose.josesito05 )

Burga también señaló que no permitirá que este episodio defina su historia. “Que hablen de mis errores si quieren; yo seguiré trabajando en mis aciertos”, expresó. Además, aseguró que continuará enfocado en su carrera y en superar las dificultades que enfrenta actualmente.

Su pronunciamiento llegó después de que Jazmín Baquero, madre de sus hijos, hablara públicamente sobre la infidelidad que habría provocado el final de su relación. Posteriormente, Naldy Saldaña confirmó que mantuvo un vínculo con Burga aproximadamente un año y medio atrás.

La cantante también hizo un mea culpa. Saldaña reconoció que “cometió un error” y explicó que en aquel momento pidió perdón a las personas afectadas por sus decisiones. Ahora reiteró sus disculpas luego de que el episodio volviera a hacerse público.

Naldy Saldaña rompe su silencio sobre el animador de La Bella Luz.

De esta manera, José Burga se suma a Naldy Saldaña y decide pronunciarse tras la controversia. Como se recuerda, la cantante pidió que su denuncia no quede descartada ni se vea opacada por una acusación con la que lidia desde hace varios años.