Naldy Saldaña decidió romper su silencio y admitió que mantuvo un vínculo sentimental con José Burga, animador de La Bella Luz, mientras él todavía estaba comprometido con Jazmín Baquero. La cantante se pronunció luego de que la expareja del integrante de la orquesta expusiera el caso en el programa “Amor y Fuego”.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la exintegrante de La Bella Luz admitió haberse equivocado en el pasado y que, efectivamente, mantuvo un romance clandestino con el animador José Burga.

“Debido a las declaraciones e imágenes difundidas el día de hoy, me veo en la necesidad de salir a aclarar algunos puntos. Sí, efectivamente cometí un error, me equivoqué hace aproximadamente un año y medio. En aquel entonces pedí disculpas, pedí perdón a las personas afectadas; quizá en su momento dañé por mis malas decisiones, por mis malas acciones”, reveló Saldaña.

Naldy Saldaña pide que su denuncia no sea desacreditada.

La cantante explicó que tras lo sucedido ofreció disculpas a las personas que resultaron afectadas. También señaló que pidió perdón a su pareja, Hansel Bernuy, y a sus respectivas familias, dejando en claro que no buscaba justificar el vínculo que mantuvo con Burga.

“Pedí disculpas a la persona más afectada, a la que causé dolor. Pedí disculpas a mi pareja, a mi familia, a su familia, porque sí acepto que fallé en ese momento”, aclaró Naldy, quien resaltó que no justifica las acciones que cometió en aquella oportunidad.

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Saldaña también cuestionó que este episodio de su vida privada reaparezca en momentos en que mantiene una denuncia contra César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, por presuntos tocamientos indebidos. La artista consideró que ambos asuntos corresponden a situaciones diferentes y deben tratarse de manera independiente.

En ese sentido, Naldy pidió que el error que reconoció públicamente no sea utilizado para desacreditar su denuncia. La cantante reiteró que nunca mantuvo una relación sentimental con Sánchez y sostuvo que los hechos que denunció ocurrieron sin su consentimiento.

Naldy Saldaña indignada por declaraciones de César Sánchez Chavesta en diligencias.

“Ahora lo único que quiero pedir es que el hecho de que yo haya cometido un error haya fallado, no quiere decir que desestimen lo que estoy denunciando, que fui tocada, vulnerada, porque yo en ningún momento tuve una relación con ese señor y en ningún momento consentí lo que pasó; fui acosada y tocada”, precisó al final de su mensaje.