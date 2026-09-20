Naldy Saldaña admitió que mantuvo un vínculo sentimental con José Burga, animador de La Bella Luz, mientras él todavía estaba comprometido. (Foto: Instagram / @saldananaldy -@jose.josesito05 )
Naldy Saldaña admitió que mantuvo un vínculo sentimental con José Burga, animador de La Bella Luz, mientras él todavía estaba comprometido. (Foto: Instagram / @saldananaldy -@jose.josesito05 )
Por Redacción EC

Naldy Saldaña decidió romper su silencio y admitió que mantuvo un vínculo sentimental con José Burga, animador de La Bella Luz, mientras él todavía estaba comprometido con Jazmín Baquero. La cantante se pronunció luego de que la expareja del integrante de la orquesta expusiera el caso en el programa “Amor y Fuego”.

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