Naldy Saldaña se sinceró sobre su salida de La Bella Luz y contó que no recibió ninguna indemnización económica luego de permanecer tres años vinculada a la agrupación y pese a que su contrato todavía se encontraba vigente al momento de su renuncia.

La cantante hizo esta revelación durante su participación en “El Reventonazo de la Chola”, donde conversó con Ernesto Pimentel sobre su experiencia en la agrupación. Al ser consultada directamente sobre si recibió una compensación económica por parte de La Bella Luz, respondió de manera contundente.

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“¿La Bella Luz te indemniza económicamente?”, preguntó la Chola Chabuca. “No”, respondió Naldy, quien explicó que durante los tres años que trabajó con la orquesta tampoco recibió información sobre algún monto que pudiera corresponderle tras su salida.

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La cantante precisó que su contrato con La Bella Luz tenía vigencia hasta febrero de 2027. Sin embargo, decidió renunciar el pasado 21 de julio, varios meses antes de que culminara su vínculo, luego de denunciar presuntos tocamientos indebidos contra el entonces director musical César Sánchez Chavesta.

Naldy explicó que tomó la decisión de alejarse de la agrupación para priorizar su bienestar personal y emocional. Su renuncia se produjo después de que, según su versión, la orquesta no adoptara medidas inmediatas frente a la denuncia que presentó el 19 de junio contra Sánchez Chavesta.

La situación económica de la cantante se suma al proceso legal y laboral que enfrenta el caso. Su abogado, Ysrael Castillo, señaló previamente que La Bella Luz podría ser considerada tercero civil responsable y eventualmente asumir una indemnización, dependiendo de lo que determinen las autoridades.

Naldy Saldaña les desea lo mejor a La Bella Luz.

Como se recuerda, Naldy Saldaña denunció presuntos tocamientos indebidos de parte del exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, cuando aún formaba parte del grupo. La cantante presentó imágenes del hecho en “Magaly TV, la firme” y anunció su renuncia a la agrupación.

Mientras el tema legal continúa su curso, Naldy Saldaña decidió retomar su carrera musical como solista y ha presentado su primera canción, “Aprendí”, que estrenó en su reciente participación en “El Reventonazo de la Chola”.