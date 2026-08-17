Naldy Saldaña se presentó en “El Reventonazo de la Chola” y contó detalles de su salida del grupo tras denunciar al exdirector musical por presuntos tocamientos indebidos. (Foto: Captura de video / "El reventonazo de la chola")
Naldy Saldaña se presentó en “El Reventonazo de la Chola” y contó detalles de su salida del grupo tras denunciar al exdirector musical por presuntos tocamientos indebidos. (Foto: Captura de video / "El reventonazo de la chola")
Por Redacción EC

Naldy Saldaña se sinceró sobre su salida de La Bella Luz y contó que no recibió ninguna indemnización económica luego de permanecer tres años vinculada a la agrupación y pese a que su contrato todavía se encontraba vigente al momento de su renuncia.

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