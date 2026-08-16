Naldy Saldaña ofreció una reveladora entrevista a “El Reventonazo de la Chola” y anunció su regreso a la música con el estreno de su canción "Aprendí". (Foto: Captura de video / “El Reventonazo de la Chola”)
Naldy Saldaña ofreció una reveladora entrevista a “El Reventonazo de la Chola” y anunció su regreso a la música con el estreno de su canción "Aprendí". (Foto: Captura de video / “El Reventonazo de la Chola”)
Por Redacción EC

Naldy Saldaña dio un nuevo paso en su carrera musical tras su salida de La Bella Luz. La cantante se lanzó como solista el pasado sábado 15 de agosto y presentó su primera canción, titulada “Aprendí”. El estreno de este tema se dio durante su participación en el programa “El Reventonazo de la Chola”.

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