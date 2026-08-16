Naldy Saldaña dio un nuevo paso en su carrera musical tras su salida de La Bella Luz. La cantante se lanzó como solista el pasado sábado 15 de agosto y presentó su primera canción, titulada “Aprendí”. El estreno de este tema se dio durante su participación en el programa “El Reventonazo de la Chola”.

El tema fue interpretado por primera vez en televisión durante su entrevista con la ‘Chola Chabuca’. Ernesto Pimentel, quien quedó satisfecho con la presentación, destacó la canción y le expresó a la artista su aprobación. “¡Qué bonita está la canción!”, comentó el conductor tras escucharla.

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Tras esta presentación, Naldy utilizó sus redes sociales para invitar a sus seguidores a escuchar su nuevo lanzamiento y acompañarla en esta nueva etapa. La cantante dejó atrás su etapa en La Bella Luz y aseguró que ahora busca contar su historia a través de la música. “Las historias más memorables se escriben incluso con lágrimas en los ojos”, escribió.

Cabe resaltar que su debut como solista ocurre mientras continúa la denuncia que presentó contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, a quien acusa de presuntos tocamientos indebidos. Durante su conversación con la Chola Chabuca, Saldaña reiteró que espera que se sancione a la persona que, según su versión, le causó daño.

“Yo siempre he pedido justicia para la persona que me ha hecho daño y agradezco a las personas que me están apoyando”, manifestó la cantante, quien también ha recibido muestras de respaldo luego de hacer pública su denuncia.

Envía mensaje a La Bella Luz

Durante la entrevista, Naldy también fue consultada por la situación que atraviesa La Bella Luz y sorprendió al enviar un mensaje a sus antiguos compañeros. La artista señaló que la agrupación debe continuar haciendo música y dejó claro que ella también seguirá adelante con su carrera.

Naldy Saldaña ofreció una reveladora entrevista a “El Reventonazo de la Chola” y anunció su regreso a la música con el estreno de su canción "Aprendí". (Foto: Captura de video / “El Reventonazo de la Chola”)

“Creo que en la vida tenemos lecciones para hacer mejor las cosas, para poder demostrar de lo que somos y lo que sabemos hacer. Que la música hable por nosotros. Creo que es la mejor manera de salir adelante”, aseguró la joven artista.

“Lamento mucho lo que está sucediendo. Que sigan haciendo música, haciendo bailar a su público, así como lo haré yo… Les preguntaría a (La Bella Luz) por qué no actuaron cuando yo se los pedí, quizá puedan hacerlo más adelante y les deseo lo mejor”, agregó al enviar un mensaje a sus excompañeros.