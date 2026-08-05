Naldy Saldaña, exintegrante de la orquesta La Bella Luz, negó haber mantenido una relación sentimental con César Sánchez Chavesta, exdirector musical del grupo, aq uien denunció por tocamientos indebidos, asegurando que las versiones de un supuesto vínculo amoroso intentan restar importancia al caso.

Al ser entrevistada en ‘Magaly TV, la firme’, la cantante afirmó que no le sorprende que aparezcan rumores sobre una relación con el denunciado luego de hacer pública su acusación. “Ahora, no me sorprendería, la verdad, que digan que yo he sido pareja o que he tenido algo sentimental con este señor”, declaró.

Saldaña calificó como “bajo” que se difundan ese tipo de versiones y señaló que podrían ser utilizadas para cuestionar su denuncia. “Me parece muy bajo intentar tapar este tipo de situaciones tan evidentes con este tipo de cosas” , expresó durante la entrevista.

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La artista se refirió a los videos difundidos, donde según su versión se observa a Sánchez Chavesta tocándola e intentando besarla, y aseguró que las imágenes respaldan su denuncia, cuestionando la investigación anunciada por la orquesta.

“Me da mucha tristeza y pienso que es evidente las imágenes como para que ellos digan que van a analizar, que van a investigar cuando las imágenes están claras”, manifestó la exvocalista de La Bella Luz.

Asimismo, Saldaña pidió que el caso continúe su proceso y solicitó justicia tras denunciar los hechos, agregando que decidió hacer pública su experiencia para visibilizar situaciones similares que podrían afectar a otras mujeres.

“Solo pido justicia, justicia por mí y por todas las mujeres que han pasado y que pueden estar expuestas a pasar esto dentro de su trabajo, dentro de cualquier lugar”, señaló.

Tras la denuncia de Saldaña, el dueño de La Bella Luz, Óscar Custodio, anunció la separación del exdirector musical, quien es su familiar, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.

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