Naldy Saldaña negó que haya tenido algún tipo de romance con su agresor | (Foto: Captura de YT / Magaly TV: La Firme)
Naldy Saldaña negó que haya tenido algún tipo de romance con su agresor | (Foto: Captura de YT / Magaly TV: La Firme)
Por Redacción EC

Naldy Saldaña, exintegrante de la orquesta La Bella Luz, negó haber mantenido una relación sentimental con César Sánchez Chavesta, exdirector musical del grupo, aq uien denunció por tocamientos indebidos, asegurando que las versiones de un supuesto vínculo amoroso intentan restar importancia al caso.

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