Naldy Saldaña renunció tras denunciar presunto acoso sexual del director musical de la orquesta La Bella Luz. ( Foto: Captura de YouTube - "Magaly TV La Firme y ATV" / Instagram: @orquestalabellaluzoficial )
Naldy Saldaña renunció tras denunciar presunto acoso sexual del director musical de la orquesta La Bella Luz. ( Foto: Captura de YouTube - "Magaly TV La Firme y ATV" / Instagram: @orquestalabellaluzoficial )
Por Redacción EC

La cantante Naldy Saldaña rompió su silencio sobre su salida de La Bella Luz y aseguró que su renuncia estuvo relacionada con una denuncia de presunto acoso sexual del director musical de la orquesta. La artista también contó que conversó con los propietarios del grupo, pero la respuesta la motivo a salir.

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