La cantante Naldy Saldaña rompió su silencio sobre su salida de La Bella Luz y aseguró que su renuncia estuvo relacionada con una denuncia de presunto acoso sexual del director musical de la orquesta. La artista también contó que conversó con los propietarios del grupo, pero la respuesta la motivo a salir.

En una reciente entrevista en el programa “Magaly TV, la firme”, la cantante contó que presentó una denuncia contra César Sánchez Chavesta, director musical de La Bella Luz, por tocamientos indebidos y acoso sexual. Según relató los hechos ocurrieron hace más de un mes y posteriormente fueron denunciados ante la fiscalía.

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La artista también contó que decidió informar lo sucedido a los propietarios de La Bella Luz con la expectativa de recibir apoyo. La primera respuesta que recibió fue que tomarían acciones; sin embargo, pasaron los días, y los dueños le indicaron que debía “superarlo” y continuar con sus actividades dentro de la agrupación.

Naldy Saldaña renunció tras denunciar presunto acoso sexual del director musical de la orquesta La Bella Luz. ( Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV La Firme y ATV")

“Yo nunca me quería ir de la orquesta, por eso yo trabajé un mes más allí, a pesar de todas las cosas que habían sucedido, a pesar que yo no me sentía respaldada. No había cambiado nada, por eso yo presenté mi renuncia, porque consideré que ya había hablado con él y no se hacía nada, solamente me decía que tenía que superarlo poco a poco”, dijo Naldy Saldaña.

Tras la desafortunada comunicación, la cantante aseguró que comprendió que no existían las condiciones para seguir trabajando en la orquesta. Por ello, optó por presentar su renuncia después de tres años de formar parte de La Bella Luz.

Sobre la denuncia

En la misma entrevista para “Magaly TV, la firme”, Naldy Saldaña reveló que la denuncia presentada en contra de César Sánchez Chavesta continúa su curso legal. Además, reveló que el denunciado ya fue citado para dar su descargo.

Naldy Saldaña renunció tras denunciar presunto acoso sexual del director musical de la orquesta La Bella Luz. ( Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV La Firme y ATV")

“La denuncia está desde ese día y procede aún. De hecho, lo han citado. No, no ha ido. Ya está en Fiscalía”, relató la cantante, quien agregó que entregó videos que, según su versión, registran los hechos ocurridos y que actualmente están bajo investigación por parte de las autoridades.