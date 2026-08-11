La defensa de Naldy Saldaña sostiene que existen conversaciones que demostrarían que algunas integrantes de agrupación conocían la situación que la cantante habría atravesado con el exdirector musical. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
La defensa de Naldy Saldaña sostiene que existen conversaciones que demostrarían que algunas integrantes de agrupación conocían la situación que la cantante habría atravesado con el exdirector musical. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

El caso de Naldy Saldaña continúa generando repercusión luego de que su abogado anunciara la existencia de chats de WhatsApp que, según la defensa, demostrarían que algunas integrantes de La Bella Luz conocían el presunto acoso que la cantante habría sufrido por parte del exdirector musical César Sánchez Chavesta.

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