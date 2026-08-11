El caso de Naldy Saldaña continúa generando repercusión luego de que su abogado anunciara la existencia de chats de WhatsApp que, según la defensa, demostrarían que algunas integrantes de La Bella Luz conocían el presunto acoso que la cantante habría sufrido por parte del exdirector musical César Sánchez Chavesta.

Durante una entrevista en el programa “Día D”, el abogado Ysrael Castillo explicó que las conversaciones formarían parte de los elementos de investigación que serán presentados ante las autoridades. Además, recalcó que si las integrantes niegan conocer esos mensajes ante la Fiscalía, el letrado fue claro: estarían cometiendo un delito.

“Tenemos WhatsApp, conversaciones, lo escucharemos. Todo viene de nuestra parte representada. Ese es el asunto, contamos con pruebas y las integrantes de La Bella Luz deberán responder. Si niegan dichas pruebas, sería un delito. Conversaciones donde Naldy les informaba de los eventos ocurridos, es lo que hemos reunido”, afirmó el letrado.

La defensa de Naldy Saldaña sostiene que existen conversaciones que demostrarían que algunas integrantes de agrupación conocían la situación que la cantante habría atravesado con el exdirector musical. (Foto: Captura de video / "Día D")

Como se recuerda, en una conferencia de prensa de La Bella Luz, Mackeily Luján, Ariana González y Anely Dávila negaron haber conocido los hechos denunciados por Naldy Saldaña. Frente a ello, la defensa de la cantante sostiene que los mensajes demostrarían que la artista sí comunicó a sus compañeras lo que presuntamente estaba ocurriendo.

Además de los chats, la defensa de Naldy Saldaña anunció que cuenta con otros elementos para respaldar su versión. Entre ellos se encuentran un testigo relacionado con las cámaras de seguridad donde habría quedado registrado uno de los episodios denunciados y la pareja de la cantante, quien tendría conversaciones de WhatsApp vinculadas con el caso.

“Nosotros tenemos las pruebas. Vamos a ver si se contradicen o no. Nosotros sí vamos a ofrecer dos testigos: La persona que abre la pantalla, donde ella toma la grabación y la pareja, porque tiene pruebas de WhatsApp que han conversado”, dijo la defensa.

Hasta la fecha, el caso permanece bajo investigación y no existe una conclusión judicial que determine responsabilidades por los hechos denunciados. Mientras Naldy Saldaña sostiene que sus excompañeras conocían la situación que atravesaba, las integrantes de La Bella Luz han mantenido su versión de que desconocían el presunto acoso.