Grave. En su programa del último lunes, Magaly Medina reveló que Nardha Velarde denunció ante la comisaría por violencia psicológica a Luis Fernando Rodríguez, el nuevo saliente de Pamela López.

Ante los agentes policiales, la madre de familia contó que el cuestionado empresario la insultó delante de su hija de tan solo 7 años. Los hechos ocurrieron el domingo 8 de setiembre, día en que le tocaba al hombre pasar tiempo con la pequeña.

Luis Fernando Rodríguez, quien se muestra como un próspero empresario de Piura, estaba cenando con su niña cuando empezó a lanzar comentarios denigrantes contra Nardha Velarde. Esto ocurrió en el departamento que antes compartían.

“No maltrates a tu hija, no insultes a tu exconviviente. ¿Para qué tanta violencia? Tu hija no tiene que ganarse con esos comportamientos”, lamentó Magaly Medina en su programa del lunes 9 de setiembre.

Luis Fernando Rodríguez y Pamela López han negado tener una relación y estar saliendo; sin embargo, ambos se habrían reencontrado hace unos días en un edificio de Miraflores, según las imágenes de ‘Amor y fuego’.

El hombre ha saltado a las páginas de espectáculo, pero también a las policiales, y es que diversas personas salieron al frente a denunciarlo por estafa en el norte del país. Muchos lo conocen como ‘El diablo’ y aseguran que los engañó con el negocio de la venta de terrenos.