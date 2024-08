Desde Piura, la arquitecta Nardha Velarde anunció el fin de su relación con Luis Fernando Rodríguez, empresario implicado en una supuesta infidelidad con Pamela López. Además, desmintió que solo mantenía un vínculo parental con Rodríguez, calificándolas de falso y malintencionado.

Aunque Rodríguez afirmó que su relación con Velarde había concluido “hace un buen tiempo”, ella sostuvo lo contrario, señalando que su convivencia se extendió durante nueve años. Ante esta situación, confirmó públicamente que la relación había llegado a su fin debido a la supuesta infidelidad del empresario con la expareja de Christian Cueva.

“Después de nueve años de relación en convivencia con el señor Luis Fernando Rodríguez Córdova, doy por finalizada la misma”, declaró Velarde en redes sociales, haciendo referencia a las imágenes difundidas por “Magaly TV, la Firme”. En su comunicado, Velarde aseguró que, a partir de ahora, mantendrán una relación cordial centrada únicamente en el bienestar de su hija: “Cumpliremos con nuestras responsabilidades como padres, conforme a lo que establece la ley”, añadió.

Nardha Velarde desmintió a Pamela López





Nardha también subrayó que sus amigos, familiares y círculo social estaban al tanto de la relación sentimental que mantenía con Rodríguez. “Cualquier insinuación de que solo teníamos un vínculo como padres es completamente falsa y malintencionada”, afirmó en relación a lo dicho por Pamela López.

Frente a las especulaciones sobre su vida privada, Velarde no descartó emprender acciones legales contra quienes continúen difundiendo información fuera de contexto. “Procederé legalmente contra quienes emitan comentarios malintencionados, con el único fin de proteger mis derechos como madre y mujer”, advirtió, y aclaró que no hablará más del tema por respeto a su hija y situación familiar.

Pamela López y Luis Fernando Rodríguez desmienten relación





Por otro lado, Pamela López, tras la difusión de las imágenes, aseguró que no mantiene una relación sentimental con Rodríguez, aclarando que su vínculo con él es meramente amistoso. “Pude ver que ellos mantenían únicamente una relación de buenos padres, tal como él nos indicó”, comentó durante el programa “Magaly TV, la Firme”.

De ese modo, en “Amor y Fuego”, el empresario reiteró que no tuvo una relación con Pamela, incluso a pesar de las imágenes difundidas que confirmarían su romance. “[...] Recalco que no he tenido ni tengo ningún tipo de relación sentimental con Pamela López”, sentenció.