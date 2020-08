Luego de dos años de estar juntos, Natalia Barulich y Maluma anunciaron a finales de 2019 su separación definitiva. La modelo cubana-croata aseguró que la relación que mantenían para ella era tóxica, pues -según dijo- daba un mil por ciento y recibía un porcentaje ínfimo del músico. Luego de ello empezó a ser relacionada con el futbolista brasileño Neymar.

“Hubo días en los que me sentía más fuerte que otros, luego me sentía triste, extrañando la relación de alguna manera, pero la relación para mí era muy tóxica, sabía que en realidad no extrañaba la relación, extrañaba la idea que había creado en mi mente, que en realidad no existía”, admitió Barulich en la entrevista.

“Era una relación unilateral, lo que significa que yo estaba dando un mil por cien y estaba recibiendo un veinte. Algunos días obtenía más y eso hizo que me quedara. Era cálido, era frío, sentía que estaba viviendo para mi pareja”, añadió.

Pese a que durante ese tiempo priorizó su relación por encima de sus intereses y su carrera, Natalia dice que no se arrepiente de “haberlo dado todo”.

Cambio de vida

Tras romper con Maluma, la modelo empezó a ser relacionada sentimentalmente con el brasileño Neymar. Los rumores indicaban que el futbolista le escribía incluso cuando ella seguía con el cantante colombiano. El tema de una supuesta infidelidad nunca fue confirmada, pero Maluma lo dejó entrever en algunas historias en Instagram.

Pero parece que a la modelo no le toma mucha importancia a los comentarios que señalan a Neymar como el causante de que terminara con el cantante colombiano, ya que en distintas publicaciones en Instagram ha mostrado que son muy buenos amigos. Sobre el supuesto affaire con el astro brasileño ella no ha comentado nada al respecto. Y nunca se reveló quién puso fin al romance, si Natalia o Maluma.

Es más, la modelo hace caso omiso a los dichos y se ha animado a compartir sesiones fotográficas con el futbolista para las revistas GQ Russia y Bazaar Vietnam, despertando los rumores otra vez sobre que ya serían novios.