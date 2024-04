Natalia Málaga es reconocida por su destacada trayectoria como jugadora y entrenadora de la selección peruana de vóley, donde siempre demostró un carácter fuerte; sin embargo, lejos de las canchas no teme mostrar su lado más sensible al recordar a sus padres, quienes fallecieron mientras ella representaba al país con la selección.

En una reciente entrevista junto a la también exseleccionada Cecilia Tait, Málaga recordó los duros momentos que vivió cuando fallecieron sus padres, ya que se encontraba lejos cuando sucedieron.

La exdeportista contó que, a finales de los años 90, su madre Ida Dibós Chappuis empezó a sentirse mal del estómago y le detectaron un fibroma en el útero, por lo que se sometió a un tratamiento de radiación. Esto mientras Málaga se preparaba para los Juegos Olímpicos de Seúl.

Tras dos días internada en UCI, la madre de Natalia falleció en 1988. La entonces voleibolista se encontraba en pleno vuelo de regreso a Lima, tras la llamada de advertencia de su hermana.

“Mi hermana me llamó y me dijo que tenía que regresar a Lima. Mi cabeza estaba al millón porque ya faltaba muy poco para el campeonato de la liga, como cinco partidos. Hablaron la dirigencia y chapé maletas, me regresé a Lima. Como a las 6 a.m., me desperté y vi la hora. Se abrió la puerta del avión y mi hermana estaba en la escalera. La vi con un vestido negro, y me dije: la ca… Murió a las seis a.m., en puntito. No la llegué a ver”, contó entre lágrimas.

La historia fue similar en 2011, cuando su padre Manuel Málaga Bresani falleció mientras ella se preparaba para la Copa Mundial de Voleibol Femenino que se realizó en Serbia. Cuando volvió del torneo su padre ya había fallecido.

“Me acuerdo qué llegué a Lima y mi hermana le dijo a mi papá que ya estaba en el aeropuerto; luego le dije: ‘Le hubieras dicho cuando ya estaba en la puerta de la casa’. Lo encontré… (muerto). No vi a ninguno de los dos, terrible, esas son cosas fuertes… pero así es la vida”, reveló mientras se secaba las lágrimas.

