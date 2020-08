Natalia Salas ha convertido su cuenta oficial de Instagram en una ventana para comunicar a sus miles de fanáticos todas las experiencias que vive durante su embarazo. En esta ocasión, la actriz contó cómo se sintió tras sentir las primeras ‘pataditas’ de su bebé.

El mensaje de la artista nacional fue acompañado con unas fotografías donde mostró cómo luce su pancita en la mitad de su embarazo. En las primeras líneas del texto, Natalia contó que sentir los movimientos de su bebé la emocionaron hasta las lágrimas.

“Estoy exactamente a la mitad de mi embarazo. Ayer por primera vez sentí patear a mi bebé, y vimos como mi barriga era estirada desde adentro por un piecito o manito, me emocioné hasta las lágrimas”, dijo.

La actriz de “Al Fondo Hay Sitio” confesó que siente temor al estar embarazada en medio de una pandemia; sin embargo, no deja que la incertumbre se apodere de ella.

“Leandro nos dijo: ‘¡Hey! ¡Aquí estoy papis!’ Y nosotros lo vimos. Tengo miles de sensaciones que pasan por mi cuerpo, alma y mente. A veces tengo miedo (todo esto es nuevo para mí, y encima con pandemia) pero no dejo que esa incertidumbre me domine, porque estoy viviendo un sueño y solo me merezco disfrutarlo al máximo”, añadió.

Finalmente, Natalia reveló que todos los días “agradezco y bendigo mi cuerpo y a mi nueva familia. ¡Ay Leandro! ¡Cómo te amo!”.

En cuestión de horas, el post de Salas alcanzó a tener más de 12 mil “Me gusta”. En los comentarios sus seguidores no tardaron en dejarle mensajes de amor y pedirle que disfrute al máximo su embarazo.

“Qué bonita”, “Muero de amor”, “Estás hermosa”, “Nati, disfrútalo al máximo”, “La pancita más hermosa”, “Bella felicidades ya estás completa. Dios los bendiga”, “Serás una grandiosa y divertidísima mami. Mil bendiciones para ustedes”, son algunas reacciones de sus fans.

