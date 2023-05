Natalia Salas hace poco compartió la noticia de que finalizó su tratamiento de quimioterapias, un hecho que lo celebró con su familia y junto a Sergio Coloma, quien ha sido su compañero más fiel en esto momentos tan difíciles.

Por lo que, la recordada Andrea de ‘Al fondo hay sitio’ quiso agradecerle todo el amor y acompañamiento de su pareja y compartió un video con una descripción muy emotiva celebrando sus 6 años de relación.

“Feliz aniversario amor mío. Yo estaba en proceso de autoconocimiento y sanación cuando nos conocimos. Yo sabía que quería y que no en la vida… Y tú… tu superaste todos mis anhelos y expectativas”, se lee en las primeras líneas.

La actriz le agradeció a su pareja por enseñarle las cosas bonitas del amor y estar a su lado cuando estuvo mal de salud.

“Me ayudaste a terminar de pegar mis partes rotas, me enseñaste que el amor bonito que yo soñaba SI existía, me hiciste querer formar una familia, me regalaste esa hermosa familia, me acompañas de la mano en cada uno de mis sueños y me sueltas otro tanto para que siga buscándolos”, escribió.

“No sé qué hubiese sido de mi en todo el proceso contra el Cáncer sin ti. Gracias a Dios, nunca voy a saberlo. Te amo más allá de lo cotidiano y romántico, te amo con locura y ecuanimidad, te amo con disfuerzo y con madurez… te amo con todo mi corazón, ese que se mantiene sano gracias a ti”, agregó.

Además, resaltó lo buen padre que es con su hijo Leandro y que espera tener muchos más aniversarios que celebrar.

“Eres el mejor marido que existe y aún mejor papá. Feliz 6 años amor de mi vida … y que todos los años que nos quedan, sean juntos”, reveló.

Natalia Salas celebra haber culminado su tratamiento de quimioterapia

El último miércoles 5 de abril, Natalia Salas compartió con todos sus seguidores la linda noticia de que pudo someterse a su última sesión de quimioterapia para combatir el cáncer de mamá.

De esta manera, la actriz logró tocar la conocida ‘campana del superviviente’, gesto que realizan los pacientes que han superado el cáncer o que siguen luchando contra el mismo.

A esta especial reunión, que tuvo lugar en el centro clínico en el que viene siendo atendida, la acompañaron sus familiares y sus amistades más cercanos.

“Lo logré. Terminé mis quimioterapias y toqué la campana. Ha sido muy emocionante, mi familia y amigos estuvieron ahí, mi cara lo dice todo”, se lee en su post de Instagram.