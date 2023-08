Natalia Salas celebró este miércoles 23 de agosto su cumpleaños número 36 y recibió una infinidad de mensajes llenos de amor. Pero el que más resaltó fue el de su esposo, Sergio Coloma, quien decidió homenajearla con una publicación en su Instagram acompañado de un carrusel de fotografía que conmovió a los seguidores de la pareja.

“Feliz cumple ‘mi vira’ Pasó un año que ha sido larguísimo, pero a la vez rapidísimo, lleno de retos que no cualquiera superaría con esa fortaleza, con esas ganas, con esa sonrisa que inspira” , escribió.

“Siempre me gusta compararte con un tractor (soy Ing. Agrícola) que significa que eres la personificación de la palabra resiliencia. Te amo infinito, no quiero que nunca apagues esa sonrisa maravillosa. Este es un pequeño resumen de todo lo que ha sido este año. No me alcanzó la cantidad de fotos para un buen resumen”, señala Sergio en su post.

Ante la publicación Natalia Salas respondió emocionada: “Te amo infinito. Gracias por todo tu amor, tu paciencia, tu buen corazón. Gracias por este cumpleaños”.

Cabe recordar que Natalia, ganadora de El Gran Chef Famosos, fue diagnosticada de cáncer de mama, lo cual la llevó a realizar un cambio total en su vida y sacó lo mejor de ella y su esposo para combatir la enfermedad de la mejor manera posible, logrando que sus seguidores aplaudan cada paso que dan.