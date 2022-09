Natalia Salas reapareció en redes sociales luego de someterse a una masectomía para combatir un cáncer de mama. La intervención sucedió la mañana del sábado 10 de septiembre y duró 2 horas, según reveló la actriz.

A través de sus stories en su cuenta oficial de Instagram, la actriz que formó parte de “Al fondo hay sitio” publicó dos fotografías suyas en la que aparece muy sonriente, sentada en la cama de un hospital. Junto a las imágenes, Salas contó detalles de la intervención.

“La operación duró 2 horas. Masectomía y reconstrucción. Salí de sala a las 11:30 a.m. más o menos, no me dolió nada. Estoy en hospitalización desde las 5 p.m. Ya comí alguito y en una hora dormiré”, escribió.

Natalia Salas recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje a sus fans en redes sociales. (Foto: Instagram)

“No me alcanzan las palabras (ni el tiempo postoperada) para agradecer tanto amor y contención. Sus velas, oraciones, historias, mensajes, buenos deseos, llamadas y contención a mi red más cercana. De verdad ¡Gracias!”, agregó en su segunda storie.

Natalia Salas revela que padece cáncer

La actriz Natalia Salas sorprendió a sus miles de seguidores en redes sociales al revelar que fue diagnosticada con cáncer de mama. A través de un video contó detalles de su situación y anunció que se someterá a una mastectomía el próximo sábado 10 de septiembre.

Según reveló en un video publicado en su cuenta de Instagram, tuvo que esperar más de un mes para recibir el resultado de sus exámenes. El resultado de la biopsia reveló que padece de cáncer de mama.

“En mi proceso de destete tuve un pequeño sangrado, y a inicios de julio decidí ir al ginecólogo. Me mandaron a hacerme una ecografía, luego me pidieron hacerme una resonancia, y finalmente una biopsia. Mi diagnóstico es un cáncer de mama y requiero tratamiento quirúrgico”, contó en un video en Instagram.