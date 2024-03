La actriz Natalia Salas atraviesa un difícil momento tras revelar que su pequeño hijo Leandro, fruto de su relación con Sergio Coloma, tendrá que ser operado en una clínica local por apendicitis. Mediante un video, la actriz confirmó la noticia e hizo un pedido a sus seguidores.

A través de su sus stories de Instagram, la actriz que fue parte de “Al fondo hay sitio” se mostró muy afectada por la noticia y detalló el estado de salud de su pequeño de tan solo 3 años.

“Estoy así porque desde que Leandro se fue a emergencias y le hicieron la primera ecografía, he llorado. Le han hecho los exámenes de sangre, orina, está con una vía y la prueba de fuego era la tomografía de contraste y ahí se iba saber si le operaban o no. Una persona que trabaja en la clínica me llamó y me dijo sí lo van a operar. En ese momento, como ya había llorado toda la tarde, dije ‘vamos’”, contó Salas.

Asimismo, Natalia Salas aprovechó el video para pedirle a sus seguidores que realicen una cadena de oración para pedir por la salud de su hijo. Finalmente, recomendó a los padres estar alerta ante cualquier señal de alarma en sus pequeños.

“¿Me ayudarían uniéndose conmigo en oración? Van a operar a nuestro muñeco de apendicitis… Nunca automediquen a sus hijos. Estén atentos a ellos, a sus pequeños cambios, hablen mucho, créanles, cuídenlos mucho”, escribió Natalia Salas en sus stories.

Natalia Salas reveló que tendrán que operar de emergencia a su hijo de apendicitis. (Foto: Instagram/GEC)

Así reaccionó Karol G luego de que fan le lanzara un objeto en pleno concierto