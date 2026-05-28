La actriz Natalia Salas conmovió a sus miles de seguidores en redes sociales al compartir una instantánea en la que aparece con los ojos llenos de lágrimas. Esta vez, no fue por una mala noticia, si no por todo lo contrario, y es que, según dijo, su tratamiento contra el cáncer tiene resultados positivos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz Natalia Salas confirmó que está llevando un tratamiento contra el cáncer, el cual está “respondiendo” de forma positiva y eso la hace feliz.

En la imagen se puede ver a la actriz muy sonriente a bordo de un auto y con los ojos cargados de lágrimas, pero no de tristeza, sino de felicidad. La historia de Instagram llega acompañada de un emotivo mensaje para sus fanáticos.

Natalia Salas se emociona al contar que su tratamiento contra el cáncer tiene resultados positivos. (Foto: Instagram / @nataliasalasz)

“Salieron los resultados de mis exámenes: y son los que esperábamos. Vamos avanzando. Gracias por sus mensajes, oraciones, buenos deseos y preocupaciones. Mi tratamiento está respondiendo y yo estoy feliz. Gracias Dios”, escribió la popular actriz.

Cabe destacar que la mejora de Natalia Salas significa mucho para ella y su familia, ya que llega después de meses de un tratamiento exhaustivo. Como se recuerda, en octubre de 2025, la actriz confirmó que el cáncer de mama que había superado en 2022 volvió a manifestarse.

“Mis imágenes no salieron limpias”, describió en aquella oportunidad. Ante esta difícil situación, Natalia Salas se sometió a radiocirugía dirigida a la vértebra comprometida. Ahora, meses después, la actriz vuelve a sonreír de felicidad por la noticia.

Sergio Coloma, novio de Natalia Salas, le dedica emotivo mensaje en medio de su lucha contra el cáncer. (Foto: Instagram)

“¿Cómo te explico que no me voy a morir? Voy a hacer lo que tenga que hacer para ver crecer a mi hijo. Si tengo que tomarme las 83 pastillas, pues me las tomo. Si me tengo que quitar el útero o los ovarios, me los quito. Si tengo que ponerme más radiocirugías, pues me las pongo”, declaró la actriz en el pasado, reafirmando su deseo de seguir luchando por su vida.