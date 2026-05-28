Resumen

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Natalia Salas se emociona al contar que su tratamiento contra el cáncer tiene resultados positivos. (Foto: Instagram / @nataliasalasz)
Natalia Salas se emociona al contar que su tratamiento contra el cáncer tiene resultados positivos. (Foto: Instagram / @nataliasalasz)
Por Redacción EC

La actriz Natalia Salas conmovió a sus miles de seguidores en redes sociales al compartir una instantánea en la que aparece con los ojos llenos de lágrimas. Esta vez, no fue por una mala noticia, si no por todo lo contrario, y es que, según dijo, su tratamiento contra el cáncer tiene resultados positivos.

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