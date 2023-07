La actriz Natalia Salas no pudo contener las lágrimas al revelar el resultado de una reciente prueba genética de cáncer que se realizó para conocer si es que tenía tendencia a adquirir otro tipo de cáncer en el futuro. Y es que, según dijo, “no se encontraron variantes patogénicas o probablemente patogénicas”.

A través de sus stories de Instagram, la participante de “El Gran Chef Famosos” reveló que se hizo un examen de sangre para determinar si tendría la posibilidad de adquirir cáncer en el futuro y no pudo contener las lágrimas al revelar los resultados de dicho examen.

“Hace un tiempo me realicé una prueba genética en la que me sacaban un poco de sangre, la analizaban para ver si tengo tendencia a hacer otro tipo de cáncer. Les dije que esa prueba se demoraba un mes más o menos y hace unos minutos he recibido el correo con los resultados”, empezó diciendo en su mensaje.

Acto seguido, Salas compartió una fotografía de los resultados donde decía que “no se encontraron variantes patogénicas o probablemente patogénicas”, dando a entender que estaría sin posibilidades de desarrollar cáncer a futuro. Sin embargo, pidió a sus seguidores que no se descuiden. “Nunca dejen de cuidarse, por favor. Vamos caraj…”, escribió.

Natalia Salas se emociona hasta las lágrimas al recibir resultados de prueba genética de cáncer. (VIDEO: Instagram)

Por otro lado, Natalia Salas también se mostró muy contenta tras presentar su nuevo libro “Con todo menos miedo” en la Feria Internacional del Libro de Lima 2023. En esta obra, la actriz cuenta su historia de superación y su lucha contra el cáncer.