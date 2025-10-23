La actriz Natalia Salas, reconocida por su trabajo en diversas series y películas, sorprendió a sus seguidores al anunciar que lucha contra una metástasis en una vértebra; sin embargo, no deja que su enfermedad retrase sus planes y confirmó que se casará con su novio, Sergio Coloma, este 2025.

En entrevista con “Magaly TV, la firme”, Natalia Salas dejó en claro que ni su enfermedad impedirá su matrimonio con Sergio Coloma, el cual está programado para el próximo sábado 15 de noviembre.

En el informe del programa de Magaly Medina, la actriz relató cómo se enteró de la metástasis durante uno de sus chequeos rutinarios. Pese a su diagnóstico, seguirá adelante con actitud positiva para su boda.

Natalia Salas sigue firme con su boda pese a su diagnóstico de metástasis. (Foto: Captura de video)

“De ninguna manera voy a cancelar mi boda. No quiero casarme pelona, es horrible, no quiero de nuevo eso, pero si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Mi pareja me dijo: ‘No importa lo que pase, lo vamos a hacer juntos’. Y eso me dio más ganas de casarme”, señaló la actriz.

Mientras espera el gran día de su boda, Natalia Salas disfruta de su despedida de soltera en Jamaica, rodeada de sus amigas más cercanas.

Natalia Salas sigue firme con su boda pese a su diagnóstico de metástasis. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, Natalia Salas confirmó que se encuentra luchando contra una metástasis en la vértebra, por lo que debe tomar tres pastillas diarias y aplicarse dos ampollas por semana como parte de su tratamiento.

Pese a su condición, Natalia Salas no pierde el buen ánimo y pide a sus seguidores que “no se asusten, piénsenme bonita, saludable y feliz, que así es como estoy y así voy a seguir. La medicina ha avanzado tanto que ahora podemos solucionar cosas que antes eran imposibles”.