La actriz Natalia Salas compartió en su storie de Instagram un mensaje en el que reflexiona sobre lo que más le está costando en medio de su lucha contra el cáncer de mama.

“Lo más difícil de este proceso para mí no es ni la quimio, ni los malestares, ni la operación, ni la pelada, ni nada relacionado al tratamiento”, se lee en las primeras líneas del mensaje que compartió en Instagram.

La actriz de “No me digas solterona” reconoció que lo que más complicado es que no siempre pueda estar al 100% para su pequeño hijo Leandro. “Para mí lo más difícil es no estar al 100 por ciento para mi bebé”, lamentó.

Sin embargo, la exconductora de “América Hoy” resaltó que el cariño que le entrega su niño hace que siempre tenga fuerzas para luchar contra la enfermedad.

“Pero mi Leandro es magia y con esa magia me impulsa. Me dice que estoy bonita, me da besos y abrazos, y me da ganas que pasen los días rápido para mañana sentirme mejor y correr con él”, añadió Natalia Salas.

