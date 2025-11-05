La actriz peruana Natalia Salas y el empresario Sergio Coloma, padre de su hijo, contrajeron matrimonio civil este miércoles 5 de noviembre, tras siete años de relación y un compromiso que data de agosto de 2021.
De ese modo, la intérprete, que ha participado recientemente en una novela de Latina TV, publicó un carrusel de imágenes en su cuenta oficial de Instagram donde se la ve junto a su ahora esposo, luciendo sus anillos de casados.
El matrimonio se celebra en un momento delicado para Natalia, quien, tras haber sido diagnosticada con cáncer en 2022, compartió recientemente su recaída en la enfermedad, generando una gran preocupación entre sus seguidores.
“El cáncer de mama que me diagnosticaron hace tres años salió a pasear y se posó en una de mis vértebras. Lo detecté en mi control anual”, explicó la actriz para El Comercio.
Para luego agregar: “No siento que sea un momento difícil ni oscuro, ni amargo... Al contrario, pienso que lo encontré antes de tiempo. Estoy tratando de ver todo lo positivo dentro de esta locura”, comenta la actriz".
