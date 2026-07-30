La 'influencer' añadió que empezó a recibir apoyo psicológico profesional con el fin de asumir su diagnóstico | Foto: TikTok (@la_seguraa) / Composición EC
La 'influencer' añadió que empezó a recibir apoyo psicológico profesional con el fin de asumir su diagnóstico | Foto: TikTok (@la_seguraa) / Composición EC
Por Redacción EC

La “influencer” colombiana Natalia Segura recibió un definitivo informe médico que confirma que deberá convivir de forma permanente con un dolor crónico, derivado de las secuelas que le dejaron los impactos de bala que sufrió cuando tenía 18 años.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.