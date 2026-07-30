La “influencer” colombiana Natalia Segura recibió un definitivo informe médico que confirma que deberá convivir de forma permanente con un dolor crónico, derivado de las secuelas que le dejaron los impactos de bala que sufrió cuando tenía 18 años.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, la influencer de 31 años y esposa del exchico ‘reality’ Ignacio Baladán explicó el impacto emocional que le causó la confirmación de los especialistas, tras someterse a múltiples intervenciones y tratamientos sin obtener mejoría.

“Me desahuciaron otra vez, me dijeron por enésima vez: tú vas a tener ese dolor crónico para toda tu vida” , manifestó Segura, detallando que la falta de resultados tras diversos procedimientos provocó en ella una compleja descompensación mental.

Asimismo, la empresaria reconoció que el intento constante por proyectar una imagen de normalidad en plataformas para no preocupar a su entorno afectó su estabilidad personal.

Frente a este panorama, confirmó que ha empezado a recibir apoyo psicológico para asumir su condición diagnóstica como parte de una rutina diaria.

Finalmente, sostuvo que continuará con terapias físicas y sumará tratamientos alternativos, con el objetivo de proteger su salud y afrontar los días de mayor complicación física.

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