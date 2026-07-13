Natalie Vértiz celebra 11 años de relación con Yaco Eskenazi y revela el secreto de su amor. (Foto: Instagram / @msperu)
Natalie Vértiz celebra 11 años de relación con Yaco Eskenazi y revela el secreto de su amor. (Foto: Instagram / @msperu)
Por Redacción EC

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi celebraron 11 años de relación este 12 de julio, consolidándose como una de las parejas más estables de la televisión peruana. La exMiss Perú aprovechó la fecha para compartir un emotivo mensaje dedicado a su esposo y reflexionar sobre las claves que, según ella, han fortalecido su historia de amor.

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