Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi celebraron 11 años de relación este 12 de julio, consolidándose como una de las parejas más estables de la televisión peruana. La exMiss Perú aprovechó la fecha para compartir un emotivo mensaje dedicado a su esposo y reflexionar sobre las claves que, según ella, han fortalecido su historia de amor.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo publicó una serie de fotografías que recopilan algunos de los momentos más importantes que ha vivido junto al exintegrante de “Esto es guerra”. La publicación rápidamente recibió miles de reacciones y comentarios de seguidores que celebraron este nuevo aniversario.

“11 años amándote y eligiéndonos. Y como dice Rosalía: ‘A tu lado, mi futuro será dorado, ya no tengo miedo’. Me mata esta canción, pero realmente eso me haces sentir, tuya por siempre, te amo mucho”, escribió Natalie Vértiz en su cuenta de Instagram.

Además del romántico mensaje, la conductora compartió una reflexión sobre las relaciones y la importancia de crecer juntos con el paso de los años. Sus palabras fueron interpretadas por muchos seguidores como una muestra de madurez y compromiso dentro de su matrimonio.

“Ninguna relación es perfecta, pero creo que sí es importante la manera en que decides amar a alguien, con sus defectos y virtudes, pero sobre todo con apertura a crecer y entenderse en todas las etapas de la vida juntos”, señaló la también empresaria.

Como parte de la celebración, Natalie reveló una lista de consejos que considera fundamentales para mantener una relación duradera. Entre ellos destacó la importancia de seguir teniendo citas, respetar el crecimiento personal de la pareja, compartir nuevas experiencias, proteger la intimidad de la relación y elegir el amor cada día.

Natalie Vértiz se sincera sobre su matrimonio con Yaco Eskenazi. (Foto: Instagram)

Por su parte, Yaco Eskenazi tampoco dejó pasar la ocasión y dedicó un mensaje a su esposa, recordando todo lo que han construido juntos a lo largo de más de una década. “Solo tú y yo sabemos lo que tuvimos que caminar en estos 11 años”, expresó el conductor, reafirmando el profundo vínculo que mantiene con la madre de sus dos hijos.