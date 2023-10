La modelo peruana Natalie Vértiz fue una de las invitadas especiales a los Premios Billboard Latino 2023, que se celebraron el pasado jueves 5 de octubre en el estadio Wasco Center, en Coral Globes, Florida.

Vértiz disfrutó de una noche inolvidable, en la que pudo el show de Bad Bunny, ganador del Artista del Año, así como de Peso Pluma, Myke Towers, Tini y otros. Inclusive se tomó una foto con la socialité Paris Hilton.

CONOCE MÁS: Natalie Vértiz confiesa que no le cocina a Yaco Eskenazi tras ocho años de casados

Natalie Vértiz y su foto con Paris Hilton

La exchica reality también pudo acercarse a Paris Hilton, con quien se tomó una foto que compartió en sus redes sociales.“Con la reina”, escribió en su cuenta de Instagram.

Natalie Vértiz y Paris Hilton ya se conocían virtualmente desde antes. Tras participar en el Festival de Cannes, la modelo reveló que Hilton comentó una de sus fotos indicando que le gustaba su imagen. “Me puso love it (me encanta)”, dijo.

La exreina de belleza se presentó en la alfombra azul luciendo un vestido diseñado por Carolina Herrera. Durante la ceremonia, Vértiz calificó como “el hombre de la noche” a Bad Bunny, quien recibió múltiples premios.

“Fue el hombre de la noche, no saben la energía cuando salió”, comentó sobre el intérprete de Efecto.