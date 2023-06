Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi son una de las parejas más sólidas de la televisión peruana desde su boda en 2015. Por ello, la modelo decidió mandarle un cariñoso saludo por el Día del Padre a su esposo y así sorprenderlo por esta festividad.

“Un saludo en especial a todos los padres de nuestro país. En especial a mi esposito, si hay algo que te puedo decir Yaco gracias por tu fortaleza, por siempre estar ahí, por amar como lo haces. No todo el mundo sabe amar como tú sabes hacerlo y no puedo imaginarme otra vida con otra persona. Te amo, mi amor”, expresó la modelo mientras le hacía entrega de un regalo.

Ante ello, Yaco no pudo evitar emocionarse y respondió inmediatamente al detalle de su esposa. “No tengo tiempo y espacio para deprimirme, para nada. Todo es para mis hijos, toda mi fuerza es para ellos. Mi misión en la vida es proteger a Natalie, proteger a mis hijos, hacerlos crecer fuertes y valientes como hizo mi papá conmigo”.

YACO RECUERDA A SU PADRE

Igual que muchos peruanos, Yaco no tiene a su papá a su lado, ya que falleció hace unos años, pero eso no evita que lo recuerde diariamente con mucho cariño.

“Si hay algo que me acuerdo de mi papá es que siempre me hizo sentir protegido, gracias a él nunca le tuve miedo a nada y pude enfrentar a cualquier cosa (...) papito en el cielo, no hay día que no te pida un consejo, eres la voz de mi conciencia. Feliz día a todos los papás”.