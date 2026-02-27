Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi son una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento local; sin embargo, su relación no ha sido ajena a las críticas. En los últimos meses se ha cuestionado el rol económico del exchico reality en su matrimonio, lo que ha provocado una respuesta de la reina de belleza.
