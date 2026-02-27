Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Natalie Vértiz defiende a Yaco Eskenazi de críticas por su rol económico en su hogar. (Foto: Captura de video)
Natalie Vértiz defiende a Yaco Eskenazi de críticas por su rol económico en su hogar. (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi son una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento local; sin embargo, su relación no ha sido ajena a las críticas. En los últimos meses se ha cuestionado el rol económico del exchico reality en su matrimonio, lo que ha provocado una respuesta de la reina de belleza.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.