Natalie Vértiz deja la conducción de “Estás en Todas” por “nuevas tareas y caminos”

Tras seis años al frente de “Estás en Todas”, Natalie Vértiz dejará la conducción del magazín de América TV para enfocarse en "nuevas tareas y caminos", informó este sábado su compañero Jaime ‘Choca’ Mandros.

Durante la emisión en vivo del programa, Choca dedicó unas palabras de agradecimiento a su ahora exdupla, resaltando el crecimiento de Vértiz como figura internacional, y más aún cuando acaba de participar en ‘La Casita’ de Bad Bunny.

“Natalie tomó la decisión de arrancar otros planes. Está empezando nuevas tareas y caminos. Le está yendo increíble como ‘influencer’ internacional y, aunque nos da mucha pena porque compartimos seis años de su vida, respetamos su decisión” , expresó el conductor.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de un futuro retorno. “Esta siempre será tu casa y las puertas están abiertas para ti”, agregó el histórico productor de América TV.

Modelo deja la conducción. (Foto: América TV)

En ese sentido, la esposa de Yaco Eskenazi no ha emitido declaraciones oficiales sobre su futuro laboral, manteniendo en duda si asumirá un nuevo formato en el canal, como se especulaba a finales de 2025.

Natalie Vértiz en ‘La Casita’ de Bad Bunny

La noticia de su salida llega apenas horas después de que Natalie se volviera tendencia en redes sociales por su participación en el concierto de Bad Bunny.

Y es que, este viernes 16 de enero, durante la gira “Debí tirar más fotos” en el Estadio Nacional, la modelo fue invitada a subir a ‘La Casita’, segmento exclusivo durante el show del puertorriqueño.

Vértiz, quien asistió acompañada de Yaco Eskenazi, aclaró que su aparición en el escenario fue totalmente inesperada.

“Estábamos con mis amigos y Yaco; nos vieron y nos invitaron a la casita. Fue algo imprevisto mientras disfrutábamos del show”, explicó a sus seguidores tras el evento.

Natalie Vértiz junto a Yaco Eskenazi en el concierto de Bad Bunny

En el escenario también estuvieron presentes otras figuras como la ‘influencer’ Miranda Salaverry, así como las modelos Vanessa López y Gabriela Álava.