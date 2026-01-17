Escuchar
(2 min)
Hasta el momento, la exreina de belleza no se ha pronunciado respecto a su salida del programa sabatino de América TV | Foto: Instagram (@victoriassecretper)

Hasta el momento, la exreina de belleza no se ha pronunciado respecto a su salida del programa sabatino de América TV | Foto: Instagram (@victoriassecretper)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hasta el momento, la exreina de belleza no se ha pronunciado respecto a su salida del programa sabatino de América TV | Foto: Instagram (@victoriassecretper)
Hasta el momento, la exreina de belleza no se ha pronunciado respecto a su salida del programa sabatino de América TV | Foto: Instagram (@victoriassecretper)
Por Redacción EC

Tras seis años al frente de “Estás en Todas”, Natalie Vértiz dejará la conducción del magazín de América TV para enfocarse en "nuevas tareas y caminos", informó este sábado su compañero Jaime ‘Choca’ Mandros.

Natalie Vértiz deja la conducción de “Estás en Todas” por “nuevas tareas y caminos”
Farándula

Natalie Vértiz deja la conducción de “Estás en Todas” por “nuevas tareas y caminos”

Melissa Klug revela que Samahara Lobatón se niega a denunciar a Bryan Torres por agresión
Farándula

Melissa Klug revela que Samahara Lobatón se niega a denunciar a Bryan Torres por agresión

Melissa Klug cuenta detalles de su reencuentro con Samahara Lobatón: “Hemos llorado mucho”
Farándula

Melissa Klug cuenta detalles de su reencuentro con Samahara Lobatón: “Hemos llorado mucho”

Pamela López explica por qué exigió S/64,000 de pensión alimenticia a Christian Cueva
Farándula

Pamela López explica por qué exigió S/64,000 de pensión alimenticia a Christian Cueva