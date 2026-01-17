Natalie Vértiz deja la conducción de “Estás en Todas” por “nuevas tareas y caminos”

Tras seis años al frente de “Estás en Todas”, Natalie Vértiz dejará la conducción del magazín de América TV para enfocarse en "nuevas tareas y caminos", informó este sábado su compañero Jaime ‘Choca’ Mandros.
Durante la emisión en vivo del programa, Choca dedicó unas palabras de agradecimiento a su ahora exdupla, resaltando el crecimiento de Vértiz como figura internacional, y más aún cuando acaba de participar en ‘La Casita’ de Bad Bunny.
“Natalie tomó la decisión de arrancar otros planes. Está empezando nuevas tareas y caminos. Le está yendo increíble como ‘influencer’ internacional y, aunque nos da mucha pena porque compartimos seis años de su vida, respetamos su decisión”, expresó el conductor.
Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de un futuro retorno. “Esta siempre será tu casa y las puertas están abiertas para ti”, agregó el histórico productor de América TV.
En ese sentido, la esposa de Yaco Eskenazi no ha emitido declaraciones oficiales sobre su futuro laboral, manteniendo en duda si asumirá un nuevo formato en el canal, como se especulaba a finales de 2025.