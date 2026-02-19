Natalie Vértiz descartó convertirse en madre por tercera vez: “No me lo imagino ahorita”

A semanas de haberse retirado de América TV, Natalie Vértiz habló del futuro de su familia. Y es que, a pesar del conocido deseo de su esposo, Yaco Eskenazi, de tener un tercer hijo, la exreina de belleza fue clara al señalar que, por el momento, un nuevo embarazo está fuera de sus planes.

En una entrevista con ‘Magaly TV’, Vértiz explicó que su decisión corresponde a la difícil experiencia que vivió tras el nacimiento de su segundo hijo, Leo. A diferencia de su primer embarazo, que calificó como “perfecto”, la llegada del último bebé representó un reto emocional y físico que no esperaba.

“Yaco sabe todo lo que pasamos con Leito, mi segundo hijo. Me dio depresión posparto porque los días pasaban lentísimo , yo estaba todo el día dando de lactar”, confesó la conductora. “Yo de verdad que he quedado un poco asustada de la maternidad en ese sentido , en ese proceso de tener a un newborn (recién nacido) en casa”, agregó.

Por otro lado, aunque no cerró la puerta completamente, ratificó que, por el momento, no desea convertirse en madre de un tercer hijo. “La verdad que en estos momentos no... la verdad que no me lo imagino ahorita”, sentenció.

El fenómeno cultural que causó Bad Bunny en el Super Bowl 2026 es impresionante: 3.204 menciones en solo tres días. Las marcas que supieron aprovechar este engagement lograron conectar de manera duradera con el público, transformando un evento deportivo en un verdadero espectáculo de emociones.

CONOCE MÁS: Natalie Vértiz destaca como invitada especial en el concierto de Bad Bunny en Lima

¿Natalie Vértiz opinó sobre rumores de infidelidad de Yako con Ethel Pozo?

Natalie también se refirió al regreso de su esposo a la televisión, junto a Ethel Pozo, en ‘La Granja VIP Perú’ de Panamericana TV, negando cualquier malestar o sospecha de infidelidad debido a los rumores sobre un posible vínculo sentimental entre los conductores.

“Yo, la verdad, feliz de ver a Yaco trabajar, brillar. Él tiene un carisma enorme y la gente lo quiere; quiere verlo en la pantalla”, afirmó, subrayando la confianza absoluta que tiene en su pareja, con quien contrajo matrimonio en 2015.