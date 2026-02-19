Natalie Vértiz descartó convertirse en madre por tercera vez: “No me lo imagino ahorita”

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La modelo habló sobre el regreso de su esposo a la televisión junto a Ethel Pozo en 'La Granja VIP Perú' y descartó incomodidad por los rumores de un supuesto vínculo entre ambos conductores | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

A semanas de haberse retirado de América TV, Natalie Vértiz habló del futuro de su familia. Y es que, a pesar del conocido deseo de su esposo, Yaco Eskenazi, de tener un tercer hijo, la exreina de belleza fue clara al señalar que, por el momento, un nuevo embarazo está fuera de sus planes.

