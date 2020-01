Yaco Eskenazi atraviesa un difícil momento en su vida tras la muerte de su padre Raúl Eskenazi, fallecido a los 65 años el pasado 1 de enero luego de sufrir un infarto mientras dormía.

Natalie Vértiz, esposa del conductor de televisión, recurrió a su cuenta oficial en Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a su suegro, en este agradeció por todos los momentos vividos.

Sin embargo, Rodrigo González compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que despertó nuevamente los rumores sobre un posible distanciamiento entre la exchica reality y Yaco. En la imagen vemos a Vértiz riendo y brindando con su familia. Las instantáneas fueron tomadas el día de ayer, en pleno duelo de su esposo.

Tras las especulaciones y comentarios generados, Natalie Vértiz salió a aclarar la situación y señaló que se trató de una reunión familiar por el reencuentro con su abuelo de 84 años, quien no vive en Lima y ve muy poco.

“Hola, chicos. Les presentó ami abuelo. Aquí estoy con mis hermanas y mi primo. A mi abuelo solo lo veo una vez al año, ya que no vive en Lima y tanto en esta foto, como en las que se subió en las historias de mi hermana, estamos felices por el reencuentro de nuestra familia”, señala.

Además, la empresaria fue enfática al manifestar que no volvería a tocar el tema por “respeto a su esposo y a su familia”.

“Cabe resaltar que en la foto tengo un vaso de gaseosa en la mano y nada de licor. Fue un simple cena familiar con mi abuelo de 84 años. Me veo en la obligación de aclarar esto ante tanta especulación y principalmente por respeto a mi esposo y a nuestra familia. No volveré a tocar el tema porque no es mi estilo, pero ante todo esta es la verdad y es la mía. Gracias”, concluye en su más reciente historia de Instagram.