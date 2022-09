Natalie Vértiz no pudo evitar ser consultada por el embarazo de Ale Venturo -quien es una de su mejores amigas- luego que a mediados de esta semana, la empresaria y Rodrigo Cuba, su pareja, confirmaran a través de su redes sociales que esperan su primer bebé juntos.

Fue Jaime ‘Choca’ Mandros quien le hizo la pregunta a la esposa de Yaco Eskenazi la mañana de este sábado en “Estás en Todas”, programa que conducen juntos. “Qué opinas sobre esta confirmación de embarazo de tu amiga con el señor ‘Gato’ Cuba. Obviamente tú ya sabías, pero qué opinas de que estén en esta ‘dulce espera’?”, le dijo.

“Yo soy fan del amor, me encanta y además un bebé siempre es una bendición. Ellos están contentos, yo creo que nadie más que ellos eran los que tenían que salir a decir : ‘Estamos esperando un bebé'. Habían muchas especulaciones pero finalmente salieron a contarle a todo el Perú que ya se viene una bendición”, indicó inicialmente.

Sobre las críticas que ha recibido la empresaria, pues muchos consideran que se ha embarazado relativamente rápido del futbolista en medio de la polémica que atraviesa con Melissa Paredes por su hija mayor, la modelo manifestó que no es la persona más idónea para hablar del tema, pues con ella sucedió algo similar.

“Los veo mucho más unidos (...) Yo no soy quién para decir si es muy rápido o no. Imagínate yo me enamoré de Yaco y a los dos meses ya estábamos esperando a nuestro bebé. Yo creo que los planes de Dios son maravillosos y solamente me toca desearles lo mejor. Si es rápido o no, no me toca opinar sobre el tema”, agregó.

”Lo único que puedo decir es que siempre mandemos las mejores vibras a todos. Hay muchos opinólogos pero nadie sabe lo de nadie y si ellos han tomado la decisión de traer un bebé al mundo, ellos saben, por algo es (...) Les deseo lo mejor a los dos y parece que el ‘Gato’ está motivado porque lo veo metiendo goles”, finalizó.